Erbil'de restoranda susturucu silahlarla saldırı meydana geldi. Reuters, saldırıda 3 Türk diplomatın şehit olduğunu bildirirken, Anadolu Ajansı (AA),Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan 1 kişinin şehit olduğunu aktardı.

SUSTURUCU SİLAHLA SALDIRDILAR

14:10 saatlerinde Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittiği restoranda susturucu silahlarla saldırıda bulunuldu. Konsolosların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeriye giren 2 kişinin susturucu silahla saldırdığı aktarıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Diplomatların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeri giren 2 kişinin susturucu silahla saldırdığı bildirildi. 1 kişinin durumunun ağır, 1 kişinin durumunun belirsiz olduğu, 1 Türk diplomatın ise şehit olduğu açıklandı.

TERÖR ŞÜPHESİ

Olayın diplomatlara yönelik, terör saldırısı olduğu aktarıldı. Kaçarken saldırganların birkaç yere daha ateş ettiği söylendi. İlk belirlemelere göre, PKK tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.

SİLAHLI İKİ KİŞİ ARANIYOR

Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.

ERBİL EMNİYET MÜDÜRÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi. Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.

TÜRK DİPLOMATLARA EN SON SALDIRI 1994'TE OLDU

Son olarak 1994'te ASALA tarafından gerçekleştirilen saldırıda Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu şehit edilmişti.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK KARELER:



