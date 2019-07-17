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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:31

Son dakika haberi: 'deki saldırıya 'den ilk tepki: Gereken cevap verilecek

SON DAKİKA HABERİ: Kalın, 'deki saldırıyla ilgili olarak, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.

'deki saldırıyla ilgili 'den ilk tepki geldi. İbrahim Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ: BAŞKONSOLOSLUK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU
'ndan yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.

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