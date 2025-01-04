Cimbom radarına aldı: Sağa yeni aday Milan van Ewijk!

Cimbom, Championship ekiplerinden Coventry City'nin Hollandalı sağ beki Milan van Ewijk'i radarına aldı. 24 yaşındaki Milan van Ewijk, bu sezon Coventry City formasıyla 24 Championship maçında görev aldı.

1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayan Hollandalı oyuncu, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücumda da etkili bir isim olarak biliniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek adayları arasında birçok yıldız futbolcu yer alıyor. Galatasaray, Manchester City'ye geri dönen Burkina Fasolu Issa Kabore ile de görüşmelerini sürdürüyor.