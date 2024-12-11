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Okan Buruk. "Bir sonraki maça 11 kişi ile çıkacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde konuştu. Tecrübeli hoca, "Malmö maçına bayağı bir eksikle gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha iyi olacak" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Okan Buruk. Bir sonraki maça 11 kişi ile çıkacağız

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde konuştu. Tecrübeli hoca, "Malmö maçına bayağı bir eksikle gideceğiz ama yeterli oyuncumuz var. 11 oyuncu ile çıkacağız. Geçen haftadan daha iyi olacak, 10 kişi oynadık bir sonraki maça 11 kişi ile çıkacağız (gülerek)" diye konuştu. Okan Buruk ayrıca Barış Alper ve Victor Osimhen'in tahmini sakatlık sürelerinin 2 hafta olduğunu da dile getirdi.

SPOR ZİRVESİ'NE ÇOK GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi büyük ilgi gördü. Bu önemli zirve Türk Telekom, Ziraat Bankası, İddaa, Türkiye Futbol Federasyonu ve Yıldız Holding'in ana sponsorluğunda gerçekleşirken; Papara, Aksutival, Damat Tween ve Sarıyer Kola da zirvenin destek sponsorları oldu.

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