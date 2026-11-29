Türk futbolunda 5 sezonluk ihale! Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı belli olacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak 5 sezonluk yayın hakları için 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ihaleye çıkacak. İhale öncesinde açıklama yapan federasyon, teklif alternatiflerinde ilk kez bu ölçekte bir çeşitliliğe ulaşıldığını duyurdu.
Türk futbolunun önümüzdeki 5 sezonunu kapsayan yayın ihalesi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarının devrine ilişkin ihaleyi 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak ihale, noter huzurunda ve Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde yapılacak.
TFF'DEN İHALE ÖNCESİ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, ihale öncesinde yaptığı açıklamada Türk futbolunun ekonomik gücünün artırılması, uluslararası marka değerinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir yayıncılık modelinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.
Federasyon, geçmiş yıllarda yayın gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çekerken yeni dönemde kulüplerin mali yapısını güçlendirecek ve uzun vadeli gelir artışı sağlayacak bir model üzerinde çalışıldığını vurguladı.
TEKLİF ALTERNATİFLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
TFF, yayın ihalesinde ilk kez bu ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatiflerinin ortaya çıktığını açıkladı. Federasyon, söz konusu gelişmeyi Süper Lig ve 1. Lig'in ticari potansiyeline yönelik ilginin göstergesi olarak değerlendirdi.
İhale hazırlıkları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ile iş birliği içerisinde yürütüldü.
5 FARKLI PAKET İHALEYE ÇIKACAK
Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin uygulanacağı ihalede yayın hakları 5 farklı paket üzerinden satışa sunulacak.
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Paket A: Süper Lig yayın hakları.
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Paket B: 1. Lig yayın hakları, iki ligin radyo yayınları ve geniş maç özetleri.
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Paket C: Süper Lig ve 1. Lig'in uluslararası yayın hakları.
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Paket D: Uluslararası bahis sitelerindeki yayınlar ve dijital maç özetleri.
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Paket E: Tüm paketleri kapsayan yayın hakları.
Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarına ilişkin veri hakları ise ihale kapsamında yer almayacak.
TEKLİFLER İÇİN 10 DAKİKALIK SÜRE
İhaleye katılacak kuruluşlar, tekliflerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.10 arasında noter huzurunda komisyona teslim edebilecek. İhale dokümanlarının satış bedeli ise 750 bin TL olarak belirlendi.
MEVCUT ANLAŞMA 182 MİLYON DOLAR
Türk futbolunda 2 Mart 2024 tarihinde sonuçlanan yayın ihalesinde beIN Media Group, tüm yayın haklarını kapsayan Paket E için sezon başına 182 milyon dolar teklif vermişti. KDV dahil tutar ise 218,4 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olan mevcut anlaşmanın ardından yeni yayın dönemi 2027-2028 sezonunda başlayacak ve 2031-2032 sezonunun sonuna kadar devam edecek.
YAYIN KALİTESİ ARTIRILACAK
TFF, yeni ihale döneminde yayın gelirlerinin yanı sıra teknolojik altyapının geliştirilmesini, izleyici deneyiminin iyileştirilmesini ve Türk futbolunun daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaşmasını hedefliyor.
Federasyon, 5 sezonluk ihale süresiyle kulüpler ve yayıncı kuruluşlar için daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlıyor.