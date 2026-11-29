Yayın ihalesinde mevcut anlaşma 182 milyon dolar. (Fotoğraf: AA)

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İhaleye katılacak kuruluşlar, tekliflerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.10 arasında noter huzurunda komisyona teslim edebilecek. İhale dokümanlarının satış bedeli ise 750 bin TL olarak belirlendi.

MEVCUT ANLAŞMA 182 MİLYON DOLAR

Türk futbolunda 2 Mart 2024 tarihinde sonuçlanan yayın ihalesinde beIN Media Group, tüm yayın haklarını kapsayan Paket E için sezon başına 182 milyon dolar teklif vermişti. KDV dahil tutar ise 218,4 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olan mevcut anlaşmanın ardından yeni yayın dönemi 2027-2028 sezonunda başlayacak ve 2031-2032 sezonunun sonuna kadar devam edecek.