Galatasaray’ın bir kiralık hamlesi daha! Kazımcan Karataş resmi imzayı attı

Cimbom'un 21 yaşındaki futbolcusu Kazımcan Karataş, Rusya Premier Lig takımlarından Orenburg'a kiralık olarak gönderildi. 1 yıl Rus ekibinde forma giyecek futbolcu, 35 numaralı formayı giyecek. Karataş, dün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attı. 2022 yılında İzmir ekibi Altay'dan Galatasaray'a transfer olan Karataş, Sarı-Kırmızılılarda toplam 24 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynadı.

3 OYUNCUDAN 15 MİLYON EURO

G.SARAY, sattığı ve kiraladığı oyunculardan önemli bir gelir elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bonservis ve kiralamalardan 15 milyon Euro gelir sağladı. Nicolo Zaniolo'dan 6.4 milyon Euro kiralama bedeli alan Aslan, Panathinaikos'a sattığı Mateus Tete'den 4.75 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Emin Bayram için Westerlo'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandı.

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