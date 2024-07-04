Zaniolo koptu gidiyor

Aston Villa ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağı iddia edildi. İtalyan basını Galatasaray ile Atalanta arasında kısa süre içinde anlaşmanın sağlanacağını belirtirken mali detayları da paylaştı. Haberde futbolcunun kiralık olarak Atalanta'ya gideceği ve maçların yüzde 65-70'inde oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi. Transfer bedeliyle ilgili olarak ise maaş dahil 6 milyon Euro kiralama ücreti ve 14,5 milyon Euro şarta bağlı satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi. Zaniolo'nun Atalanta'ya toplam maliyetinin yaklaşık 21 milyon Euro olacağı aktarıldı. 25 yaşındaki İtalyan 10 numaranın kısa süre içerisinde Atalanta için sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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