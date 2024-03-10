Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Hülya Avşar’ın alacaklısı kapısına dayandı!

Sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, 'Oyyy' diye yorum yaptı. Bunun üzerine bir kullanıcıda o yorumun altına Sarıyer'de 6 sene önce yaptırdığı villa tadilatından alacağı olduğunu yazdı.

Hülya Avşar'a sitemini dile getiren mekanik ustası, yorumunda şunları dile getirdi. "Hülya hanım kusura bakmayın. Ben size hakkımı helal etmiyorum. Sarıyer'deki villanızın tadilatında mekanik işlerini ben aldım. İşimi de doğru yaptım. Ama villanın mimari işlerini alan Merve hanım, yaklaşık 49 bin liramı vermedi. Bunu da sizin üzerinize attı. Sebebini ise 'Hülya hanım bize dış cepheden ceza kesti. Bizde sizlere kesiyoruz' dedi.

Merve hanıma ve size hakkımı helal etmeyeceğim. Belki de Hülya hanımın haberi yok. Mimar Merve hanımla zaten mahkemelik olduk. Emekçi insanların hakkını yiyorlar'' diyerek isyan etti. Konuyla bir ilgisi olup olmadığı merak edilen Avşar kızının neler söyleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.