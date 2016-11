Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Türkiye'ye iade edilmeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri koruma altına alan Almanya'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerini alan sanatçılarımızı, ustalarımızı tebrik ediyorum. Türkiye yaşayan insan hazineleri bakımından gerçekten çok verimli bir ülkedir. Ancak bu hususta da elimizdeki hazinelerin tespitini ve değerlendirilmesini yeteri kadar yapamadığımızı düşünüyorum. Bakanlığımız 2008 yılında kültür değerlerimizi korumanın yolunun uygulayıcıları koruma yolundan geçtiği düşüncesi ile yaşayan insan hazineleri milli sistemini kurdu.Her yıl değerlendirmeler yapılıyor ve tespit edilen kişilere ödüller veriliyor. Bugün 9 kişi ve bir gruba ödüllerini tevci ediyoruz.Rahmetli Neşet Ertaş ne diyor; "İnsanlar kendini bilebilseydi dünyada haksızlık kavga olmazdı. İnsan doğan, yine insan ölseydi belki de dünyada hayvan kalmazdı" İnsan doğup insan ölenleri saygı ile selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum.Türkiye'nin her köyünde, her kasabasında yaşayan insan hazinesi sıfatını hak eden çok kıymetli insanlarımız var. Yaşları bir hayli ilerleyen bu sanatçılarımızın yeteneklerini genç kuşaklara aktarmakta sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bugün pek çok alanda ocaklarını tüttürecek, el verecek genç bulamayan ustalar kendi işlerinin son temsilcileri durumunda.İnsanı tanımlamak için o kadar çok söze ihtiyaç var ki, günlerce saysak bitiremeyiz.İnsanı tanımlamak için o kadar çok söze ihtiyaç var ki, günlerce saysak bitiremeyiz. Kendi konumundan haberdar olmayan insanın hayatı kesintisiz bir arayış içinde geçmektedir. Her birimiz geriye dönüp baktığımızda hayatımızın verdiğimiz tercihlerden ibaret olduğunu görürüz. Bazı insanlar doğru kararlarla tüm insanlığa anlam katarken diğerleri yanlış kararları ile hem kendi hem de insanlığın acı çekmesine sebep olmaktadır. Yaptığımız ve yapmadığımız şeylerden hepimiz sorumluyuz. Yaşayan İnsan Hazineleri olarak tarif ettiğimiz değerleri özel bir eğitimi olsa da olmasa da kabiliyetlerinin olduğu alanda kendilerini yetiştirmişlerdir. Bizim kültürümüzde nesilden nesile geçen sanatım ilim kadar önemi vardır. Bizim ecdadımız ilimle sanatla, bilimle, zanaatla ahilik geleneğini kurmuştur.Ne ecdat ama değil mi?Son bir asırda yaşadığımız sıkıntıların kaynağı birliği sağlamakta yaşadığımız zorluklardır. Milletlerin tarihinde dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde 1071, 1453, 1923 noktası ile 15 Temmuz 2016 da bir dönüm noktasıdır. Ben milletimle iftihar ediyorum. Bu millet demir yığınlarına, tanklara, toplara silahlara 15 Temmuz gecesinde göğsünü gerdi. Gençlerimize bazıları laf atıyor. Bu gençlik tankların önünde durdu.Şimdi gençler yolumuzda şu var, ilim ilim bilmektedir, ilim kendin bilmektir. Ben bu gençliği selamlıyorum.Bizim bu gençliğimiz el bombası ile kalkıp da askerine polisine, vatandaşına saldıran değil, bu anlayışla ilerliyor. Bizim gençliğimiz bilgi ile hikmeti bir arada götürecek olan gençliktir.Türk milleti 15 Temmuz'da sadece bayrağına, ezanına, demokrasisine değil hedeflerine de sahip çıkmıştır. Bundan rahatsız olanlar oldu. Ezan seslerinden rahatsız olanlar oldu. Geçmişte de vardı bunlar, yarın da olacaklar onu bilesiniz. Bütün mesele biz yolumuzda daim olalım ve kula kul olmayalım sadece Allah'a kul olalım. Halkımız FETÖ ile beraber tüm terör örgütlerine meydan okuyarak tek millet, tek vatan, tek bayrak dedi. Bizim topraklarımız şehit kanı ile yoğruldu, kimse bizim vatanımızda operasyon yapamaz.Kimse boşuna heveslenmesin Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok. Bundan sonra terörü kaynağında bitireceğiz. Onun için Suriye'deyiz, onun için Irak'tayız. Oraya yerleşmek için değil, oradan gelen tehditleri yerinde durdurmak için. Tehdit nereden geliyorsa oradayız.Başka yerlere, başka toplumlara layık görülen zillet politikası bize uymaz. Biz baş veren ama baş eğmeyen bir milletiz.



ALMAN BAKANIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ülkeme ve milletimize haksızlık yapıldığında susmayı kendime yakıştırmıyorum. Türkiye yakın zamanda verdiği bir nota ile FETÖ üyesi savcıların ülkemize iadesini talep etmiştir. Almanyalı bakan bu üyelerin kesinlikle iade edilmeyeceğini söyledi. Bununla kalmayan bu bakan terörü destekleleyen gazetelere operasyonu kaygı ile izlediğini belirtmiş. Şimdi biz de onları dehşetle izliyoruz.



ALMANYA'NIN AKIBETİNİ HİÇ İYİ GÖRMÜYORUM

Ey Almanya Sayın Merkel'e ben 4000 dosya verdim. İstanbul'daki son görüşmemizde bu dosyaların akıbetini sordum. kendisi dedi ki o dosyaların sayısı 4500 oldu. Kalkmış bize akıl veriyorlar. Almanya asıl biz sizin bu durumunuzdan endişe ediyoruz. Siz teröre çanak tutuyorsunuz. Bu terör belası bumerang gibi gelip sizi de vuracaktır. Bizim sizden bir beklentimiz yok ama siz teröre çanak tutmaktan tarih boyu anılacaksınız. Almanya'nın FETÖ'nünn arka bahçesi haline gelmesinden endişeliyiz. Almanya'nın akıbetini hiç hayırlı görmüyorum. Almanya FETÖ'nün terör örgütü olduğundan şüpheleniyorlarsa gelsinler TBMM'yi görsünler, şehitlerimizin gazilerimizin yakınları ile görüşsünler. Öyle esip gürlemekle olmuyor, millet bunları yutmuyor.Bizim iç hukukumuz kimseyi ilgilendirmez. Yasamız ne gerektiriyorsa biz onu yapıyoruz.