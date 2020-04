80 model anlamsızlık

Korona süreci bir kez daha gösterdi ki; Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri ciddi muhalefet eksikliği.

Adamlar doğal olarak her şeye karşı. Ama ortaya attıkları iddialar o kadar tutarsız ki, artık kendi tabanlarında bile alay konusu haline geldiler.

Kimi açıklanan ölüm ve vaka sayılarını gerçekçi bulmuyor, Sağlık Bakanı'nın duyurduğu rakamların 444 ile çarpılmasını öneriyor!

Öbürü "Yurtdışından ambulans uçakla hasta getirmek nedir ki! Bu kadar abartmayın" diyor!

Bir diğeri "Bizim sağlık sistemimiz 2002 öncesinde daha iyiydi" demeye getiriyor!

En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "1 Milyon Yazılımcı" projesine kafayı taktılar.

Efendim neymiş bu hedef gerçekçi ve anlamlı değilmiş! Kim söylüyor bunu?

CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel.

Onursal Bey'in titri heybetli duruyor. Ama kamuoyu onu nasıl hatırlıyor derseniz. İşte orası biraz karışık.

Kendisi CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki çalışmayan "Adil Seçim Platformu" projesinin başındaki isimdi.

Sözde Anadolu Ajansına alternatif olarak geliştirilen bir yazılımla seçim sonuçları CHP Genel Merkezi'nde an be an takip edilecek ve sandık güvenliği sağlanacaktı!

Peki ne oldu? Bir iddiaya göre 7 milyon lira ödenen sistem çalışmadı!

Ortalık birbirine girdi. Eleştirilerin hedefindeki isim Onursal Adıgüzel söz konusu yazılım şirketine 7 milyon lira değil 80 bin lira ödediklerini söyledi!

Asıl kıyamet de o zaman koptu. Adıgüzel'in belge diye sunduğu faturalar bilgisayarla değil elle kesilmişti!

Yani CHP'nin anlaştığı yazılım şirketi kendi faturasını bile bilgisayar ortamında hazırlayacak teknolojiye sahip değildi!

Sosyal medya yıkıldı. Adıgüzel kendisine yöneltilen "Nalbur bile artık böyle fatura kesmiyor. Bu şirketi çok mu aradınız" eleştirilerini suçu medyaya atarak savuşturdu.

Bu hikayeyi neden mi anlattık? Bilişim çağında '1 milyon yazılımcı' hedefini gerçekçi ve anlamlı bulmayanların kimler olduğunu hatırlatmak için.

Adamların çalıştığı bilişim firması daha elektronik faturaya geçememiş. 2020 Türkiye'sinde 1980'leri yaşıyorlar. Tabi ki anlamlı gelmeyecek onlara böyle hedefler.

En iyisi "Haklısınız Onursal Bey… Hayat bazen gerçekten de çok anlamsız" deyip işimize bakmak.

AYRI BAŞ ÇEKMEK

Bu zor günlerde uğraşmak zorunda kaldığımız bir diğer anlamsızlık da CHP'li belediyelerin hükümet tarafından engellendiği yalanı.

İşi o kadar abarttılar ki "Vatandaşa ekmek dağıtmamıza izin verilmiyor" demeye başladılar.

Peki işin aslı ne? Cevap AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan..

" Mesele ekmek değil, başka bir dertleri var. Türkiye'de virüsle mücadele amacıyla belediyelerin de içinde olduğu Pandemi Kurulları oluşturuldu. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ekmek dağıtmamız engellendi' dediği gün Mersin'in CHP'li Mezitli ve Yenişehir belediyeleri Valilik koordinasyonunda ekmek dağıttı. Bu eleştirileri getirenler şuna cevap versin: Neden devlet koordinasyonunu reddedip 'bizde seçilmişiz' diyerek ayrı baş çekiyorlar? Valiliklerin başkanlığında oluşturulan kurullarla neden çalışmıyorlar?"

Bir ekleme de biz yapalım. Madem bu kadar çalışmaya isteklisiniz. Başakşehir'de açılan şehir hastanesinin yolunu niye yapmadınız? Korona sürecinde vatandaşı neden bu kritik hizmetten mahrum bıraktınız?