Şimdi tarım zamanı
"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yeni bir dünya kurulacak." İşte bu yeni dünyada en stratejik sektör tarım olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de aynı görüşte. Hakkını teslim etmek lazım, kendisi uzunca bir süredir bunu zaten dile getiriyordu. Dün gerçekleştirdiğimiz sohbette de bu iddiasını tekrarladı. Pakdemirli'ye göre tarım artık savunma sanayinden bile daha stratejik bir sektör.
Karantina günleri bize bu gerçeği çok net bir şekilde gösterdi aslında.
Kızılderililerin " Beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde anlayacak" sözünün acı bir tecrübeyle doğrulandığı günlerden geçiyoruz.
Modern insan kendi can güvenliğinden sonra önce gıdaya nasıl ulaşacağının hesabını yapmaya başladı. Bu da demek oluyor ki; yeni dünyada her ülke, hatta her kent gıda güvenliğini sağlamak ve tarımda kendi kendine yetebilir olmak için adımlar atmak zorunda.
Peki Türkiye'de belediyeler bu gerçeğin ne kadar farkında?
Önümüzde örnek olarak gösterebileceğimiz bir Ordu modeli var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanki bugünleri görmüş gibi işe tarım ve hayvancılık yatırımlarını artırarak başlamış.
Kendi kendine yeten bir Ordu için 19 ilçede adeta bir tarım seferberliği ilan edilmiş. Ordu denilince aklınıza sadece fındık geliyor değil mi?
Unutun bu ezberi. Ordu 'da artık siyez buğdaydan kestaneye, istiritye ve kültür mantarından arı sütüne kadar her şey yetiştiriliyor.
Seracılık yatırımları ile hız kazanan sebze yetiştiriciliği kırsaldaki vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş. Kırsaldaki ilçelerde damızlık koyunculuk ve kaz yetiştiriciliği projeleri hayata geçirilmiş.
Sekiz adet Süt Evi Projesi ile Ordu'nun çiğ süt toplama altyapısı güçlendirilmiş, sahlep üretimi teşvik edilerek çiftçiye yeni bir gelir kapısı açılmış.
Bütün bu faaliyetlerin hayata geçmesinde belediye bünyesindeki tarım işletmesi ORTAR önemli rol oynuyor. Ordu çiftçisinin, köylüsünün ürettiği ürünler internet üzerinden e-ticaret ile tüketiciyle buluşuyor.
Tarım ve hayvancılığın bir ilin ekonomisinde kısa sürede nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini Ordu modeli çok iyi anlatıyor. Dünyanın geleceğinin tarımda olduğunu gören ve kendisini buna göre konumlandıran ülkelerin öne çıkacağı bir konjonktür var önümüzde.
Ordu örneği diğer belediyelere de örnek olmalı. Türkiye'nin bereketli toprakları yeni dünyada en önemli kozlarımızdan biri. Yeter ki doğru bir planlamayla işlemesini bilelim…
ANADOLU'NUN KORONA MESAİSİ
Türkiye'de Koronavirüsle sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de mücadele edilmiyor.
Anadolu kentlerinde yerel yöneticiler 7-24 mesai ile vatandaşa hizmet götürüyor.
Ancak yapmadıkları hizmetleri yapmış gösterenlerden onları anlatmaya fırsat kalmıyor.
Korona ile sözde değil özde mücadele eden kentlerden biri de Sivas. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in çabalarıyla ilde devletin ulaşmadığı tek bir ihtiyaç sahibi kalmamış.
Belediye son olarak halk otobüslerine ayda araç başına 160 lira litre yakıt desteği sağlamaya başladı. 3 aylık işgaliye alacakları da ertelendi.
Anadolu'nun Korona mücadelesini anlatmaya devam edeceğiz.
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