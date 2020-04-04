Yerel hükümet
Ama bunu da gördük. Millet 'virüsten canımı nasıl kurtarırım' derdindeyken hükümet karşıtı portakallar ve bazı televizyonlar CHP'li belediyeleri 'Yerel hükümet' ilan etti!
Hani hükümet biraz sallansa adamlar 'şartlar olgunlaştı' deyip özerklik bile talep edebilirler.
Şaka değil, gerçek bu. Görünen köy kılavuz istemiyor.
Yerel hükümet, İstanbul'a özel anayasa, henüz HDP dışındakilerin yüksek sesle dile getiremediği 'demokratik özerklik' lafları bugün mü ortaya çıktı sanıyorsunuz? Adamlar yıllardır tekrarlayıp duruyorlar bu söylemleri.
Sadece Kemal Bey'in CHP'nin başına geçtiği 2010 yılı Mayıs ayından beri yaptığı bazı açıklamalara bakmak bile büyük resmi görmeye yeter.
Tarih 19 Mayıs 2011... Haziran seçimlerine 20 gün var. CHP Tunceli Mitingi... "Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım bütün belediyelerin gelirleri olsun!" Kemal Bey bu topa girer de o zamanki adı BDP olan HDP boş durur mu?
Seçim beyannamelerine koydukları şu ifadeye dikkat: "Bölgesel yönetimler özerk olmalıdır. Türkiye sosyo-ekonomik yapılarına göre 20-25 özerk bölgesel yönetime ayrılacaktır." Kılıçdaroğlu'ndan devam edelim...
Tarih 5 Eylül 2014... CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşma: "CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim." Tarih 7 Ocak 2016... NTV Televizyonuna verdiği demeç: "Biz yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz. Uygulanmalı diyoruz. Bizim açımızdan hiçbir tereddüt yok." Mayıs 2018... Kemal Bey bu kez de CHP'nin seçim bildirgesinden yerel yönetimlere özerklik vaadinde bulunuyor: "Yerel yönetimlerin özerkliklerini AB standartlarına kavuşturacağız." CHP içinde anlamlı bir sessizlikle karşılanan bu vaade en çok sevinen tabi ki HDP oluyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "CHP'nin bu konuda bizimle aynı noktaya gelmesi sevindirici.
Biz Ankara'dan değil yerelden, her bölgenin kendi içinde kendi zenginliğiyle, kendisini yönetmesini sağlayacak bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Demokratik özerklik dediğimiz mesele tam da budur.
CHP'nin bu çekincelere karşı çıkması anlamdır. Ancak devamı gelmeli diye düşünüyorum. " Bitmedi... Devamı var... Tarih 31 Mart 2019... Süreç tam da HDP'li Buldan'ın düşündüğü gibi gelişiyor.
Tarih 27 Aralık 2018... Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma:
"İstanbul tek başına bağımsız bir ülke olsaydı, dünyanın ilk 25-30 ekonomisinden biri olurdu. İstanbul Ankara'dan yönetilemez. Kent Anayasası yapacağım." Ve bugün... Devlet salgınla mücadele ederken birileri birdenbire 'yerel hükümet' demeye başlıyor.
Birileri kendi kafasına göre kampanya düzenleyip para toplama derdine düşüyor.
Allah'tan, güçlü bir hükümet, güçlü bir Cumhurbaşkanı var da sıkıyı görünce hemen geri vites yapıyorlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Kumda oynamıyoruz, devlet yönetiyoruz. Herkes devletin kaidelerine uymak zorunda" sözü bugünlerin ruhunu anlatan bir mesaj aslında.
Hala anlamayanlar ve kumda oynamaya devam edenler için o mesajı özetleyelim:
Bu devlet hep 18 yaşında...
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