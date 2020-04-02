Belediyelerin korona karnesi
90 liralık gıda paketi için devletten izin almadan 150 liralık yardım kampanyası düzenleyenler.
30 gün ertelediği su faturasını sanki suyu bedava dağıtıyormuş gibi yansıtanlar...
Ve daha neler neler.
Hiç şüpheniz olmasın bu arkadaşlar olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'nasıl aday olabilirim' hesapları yapıyor. İnanın saf ve yalın gerçek bu. Bu gidişle yakında birbirlerine düştüklerini göreceksiniz.
Peki onlar popülizmin dibine vurmuşken AK Partili başkanlar Koronavirüsle mücadele için ne yapıyor acaba?
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkamayan 65 yaş üstü için yemek, ekmek dağıtımı ve 1 aylık kuru gıda yardımında bulunuyor.
Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla mülkiyeti belediye ve bağlı kuruluşlara ait işyerlerinden Mart ayında kira alınmadı. Nisan ayında ise kiralar yüzde 50 indirimli tahsil edilecek.
İl genelindeki tüm toplu taşıma araçları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerler, kamu hizmet binaları, parklar, banka ATM'leri, taksiler ve eczaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Kırsaldaki 60 mahalleye yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtılıyor.
Özellikle gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanmaması için market ve eczaneler sürekli denetleniyor, fırsatçılara göz açtırılmıyor.
Şehrin giriş ve çıkışlarında doktor eşliğinde ateş ölçümü yapılıyor. Risk grubunda olan ziyaretçiler kontrol altına alınıyor.
Belediyenin meslek kurslarında günde 10 bin adet maske üretiliyor ve vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi de tıpkı Gaziantep gibi etkili bir mücadele yürütüyor Koronavirüse karşı.
"Konya'da kimse aç ve açıkta kalmayacak" diyen Başkan Uğur İbrahim Altay işe su fiyatlarına indirim yaparak başlamış.
Konya'da işyeri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaş 2 ay boyunca evinde suyu ücretsiz kullanacak.
Kentte kimsenin suyu kesilmediği gibi, önceden kesilenlerin de açılıyor.
İşsiz kalan herkese sosyal destek sağlanıyor.
Belediyeye ait dükkanların kiracılarından 2 ay kira alınmayacak.
Evsizler kentteki otellere yerleştirildi.
İl genelinde 65 yaş üste ve ihtiyaç sahibi herkese gıda ve temizlik desteği veriliyor.
AK Partili başkanlar tarafından idare edilen diğer büyükşehir ve illerde de benzer tedbirler alınmış durumda.
Sessiz, sedasız, reklam kaygısız sadece işini yapan herkese selam olsun.
Reklam kaygısız demişken Tunceli'den bir haberle yazıya noktayı koyalım.
Malum Tunceli'nin popüler bir belediye başkanı var. Ovacık'ta yetiştirdiği nohutla Türkiye genelinde "Komünist Başkan" olarak tanınır hale geldi. Korona ile mücadele için hangi tedbirleri aldı bilinmiyor. Ama Tunceli Valisi Tuncay Sonel her zamanki gibi çalışıyor.
Tunceli'de istihdamı arttırmak için 3 tekstil fabrikası açmış.
Ve onlardan birinde ürettiği 200 bin maskeyi halka ücretsiz olarak dağıtmaya başlamış.
Belki Komünist Başkan kadar popüler değil ama sizce de alkışı fazlasıyla hak etmiyor mu?
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