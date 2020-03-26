Çok yaşa Küba
Kanser tedavisi, organ nakli, yoğun bakım hizmetleri gibi pahalı tedaviler devlet tarafından karşılanıyor.
18 yaşın altındaki çocuklar ücretsiz olarak sağlık hizmeti kapsamına alınmış durumda.
Üniversite öğrencileri devlet tarafından sigortalanıyor ve isteyene geri ödemek koşuluyla her ay burs adı altında düzenli para veriliyor.
Eşi vefat eden kadına maaş bağlanıyor.
Geliri belli bir seviyenin altındaki vatandaşa başvurması durumunda gıda yardımı yapılıyor.
Devlet hastaneleri ücretsiz, özel hastaneler ise sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşları geri çevirme hakkına sahip değil.
Engelli vatandaşlara ve onlara bakan yakınlarına maaş bağlanıyor.
Her doğan çocuk için anneye nakdi yardım sağlanıyor.
Küba'da emeklilere yılda 2 kez ikramiye veriliyor. Bu yıl Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan Bayramı'nda verilecek ikramiye Nisan ayına çekildi.
Ambulanslar sadece karada değil havada da aktif olarak çalışıyor.
Helikopter ambulanslar zorlu koşullarda hastaları ülkenin her yerinden hastanelere taşıyor.
Okullar ücretsiz ve öğrencilerin bütün kitapları devlet tarafından karşılanıyor.
Ülkede hava yolu ulaşımı o kadar yaygınlaşmış ki, vatandaşların yarısı otobüs yerine uçakla seyahat ediyor.
Küba'daki sosyalist devlet uygulamalarından hem halk hem de solcu aydınlar çok memnun.
Sadece sosyal medyada faaliyet gösteren ve kendilerine 'sosyal faşistler' denilen küçük bir grup bu uygulamalardan şikayetçi.
Araştırmalarda bu grubun da devletinin sosyal politikalarından sonuna kadar yararlandığı, kendi aralarındaki özel sohbetlerde " Ulan adamlar aslında fena çalışmıyor" cümlesini sık sık kullandıkları tespit ediliyor. Aynı araştırmalarda bu grubun tutarsız eleştirilere devam etmeyi bir yaşam şekli haline getirdiği için vazgeçemediği ve artık klinik psikolojinin ilgi alanına girdikleri vurgusu yapılıyor.
Küba kendi vatandaşları dışında ülkelerindeki iç savaştan kaçan 4 milyon Kolombiyalı da ev sahipliği yapıyor ve onların en temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanı sıra 1 milyon civarında Nikaragua, Meksika, Salvador ve Ekvatorlu mülteci de Küba'ya sığınmış durumda.
Ancak her fırsatta "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganı atan Kübalı sosyal faşistler ülkelerindeki sığınmacılara da karşı. Uzaklardaki küçük bir ada ülkesinin Koronavirus nedeniyle kimsenin kabul etmediği 682 yolcu kapasiteli bir gemiyi kabul etmesine günlerce alkış tutarken, kendi ülkelerinin milyonlarca insana kucak açmasına ise tepki gösteriyorlar.
Ufak tefek olumsuzluklara, eleştirilere rağmen Küba güzel bir ülke... Belki de dünyanın en güzeli...
O yüzden hadi hep birlikte sol yumrukları havaya kaldıralım ve Küba için haykıralım... Larga vida a la Kuba (Çok yaşa Küba)
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