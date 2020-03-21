Bedelliye korona arası

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kurumlar kendilerini Koronavirüs'ün olumsuz etkilerine karşı güncelliyor.

Bu kurumlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı. Bakanlığın 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerini ileride belirlenecek bir tarihe ertelemesi aslında Kovid-19 salgınına karşı alınmış bir tedbir.

Askeri kaynaklar bu kararın gerekçesini şöyle açıklıyor: "Askerlik hizmetini bedelli yapacaklara kısa bir süre zarfında sadece temel askerlik eğitimi veriliyor. Askerliğini bedelli yapanlar sadece olası bir seferberlik durumunda silahaltına alınacak. Halihazırda bir seferberlik durumu olmadığı için bedellinin ertelenmesi Kovid-19 kapsamında alınması gereken bir tedbir olarak değerlendirildi."

Peki bedellide celp ve sevk işlemleri ertelenirken normal yükümlülerde askere alımlar neden devam ediyor?

Sorunun cevabını yine askeri kaynaklardan aktaralım: " Normal yükümlülerde askere alımlar devam ediyor çünkü vatan savunması, hudut güvenliği bir milli güvenlik meselesi ve devamlılık arz ediyor. Yeni celp askerler temel eğitimlerinin ardından görevi terhis olan erbaş ve erlerden devralacak. Aynı şekilde MSB Üniversitesine bağlı okullarda eğitime kısa süre ara verilmesine rağmen, kıtaların ihtiyacını sağlayacak sınıf okullarında subay-astsubay-uzman erbaş eğitim-öğretim çalışmaları devam ediyor.

Yani bakanlık Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kovid-19 riskini mümkün mertebe azaltmak için bedelli yükümlülerini bir süre bekletiyor. Bu onlara yapılmış bir pozitif ayrımcılık değil virüse karşı alınmış önleyici bir tedbir.

MSB'nin aldığı Kovid-19 önlemleri bunlarla sınırlı değil. TSK'nın yurt içi ve dışındaki faaliyetlerinin etkilenmemesi için her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmış durumda.

Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına göre, 13 Nisan'a kadar askeri birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel hariç kimse giremeyecek. Mili ve uluslararası tatbikatlar ertelendi. Yurt dışı görevler ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerindeki yasa dışı geçişlerle mücadele eden personeli virüse karşı korumak için koruyucu elbise ve maske takviyesi yapıldı.

Özetle Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı tam bir teyakkuz halinde. Ordunun moralini bozmaya, yalan ve maksatlı haberlerle algı operasyonları yapmaya çalışanlara inat Mehmetçik vatan savunmasına 7/24 devam ediyor.