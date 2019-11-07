Al Jazeera nereye?
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan ve destek veren lider Katar Emiri El Sani oldu.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği 6 Arap ülkesinin Katar'ı dünyadan izole etmek ve diz çöktürmek için başlattığı boykotlara karşı en net tavrı gösteren lider ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.
Katar'ın karadaki tek sınır kapısı Suudiler tarafından kapatıldığında devreye Türkiye girdi.
Katar besin sıkıntısı çekmesin diye Türkiye'den bu ülkeye kargo uçaklarıyla gıda maddeleri yollandı.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında gerçekleştirilen yatırımların 11,6 milyar dolarlık bölümü Türk firmaları tarafından yürütülüyor.
Katar'ın Türkiye'deki yatırımları ise 20 milyar doların üzerinde.
İki ülkenin Suriye başta olmak üzere Orta Doğu politikası, bölgedeki stratejik, askeri ve ekonomik hedefleri büyük ölçüde örtüşüyor.
Katar'ı boykot eden Körfez ülkelerinin bu ülkedeki Türkiye askeri üssünün kapatılmasını istemesi zaten her şeyi anlatıyor.
Aralarında bu kadar sağlam temellere dayanan bir dostluk bağı olmasına rağmen son dönemde birileri iki ülkenin arasına açmaya çalışıyor.
Katar'ın en büyük medya kuruluşlarından Al Jazeera İngilizce'nin yayıncılık anlayışı maalesef bu amaçla hareket eden lobilerin değirmenine su taşıyor.
Al Jazeera İngilizce'nin kullandığı haber dili ilginç bir şekilde Türkiye düşmanı Batı medyasıyla paralellik gösteriyor.
Batı'da Türkiye düşmanı ne kadar firari FETÖ'cü varsa Al Jazeera İngilizce'de boy gösteriyor.
15 Temmuz'un yıldönümüne 1 hafta kala firari Can Dündar ile Türkiye'de gazeteciliği konuşuyorlar mesela! Aynı haberde FETÖ'cü terörist Mahir Zeynolov ve PKK propangası yapmakla suçlanan Çağdaş Kaplan da sürgündeki gazeteciler olarak tanıtılıyor.
Al Jazeera İngilizce'nin imza attığı skandallar saymakla bitmiyor.
Türkiye'nin 35 yıldır mücadele ettiği PKK'nın Suriye kolu YPG'ye özel bir ilgileri var. Terör örgütü YPG'den bahsettikleri bir haberde kullandıkları dile dikkat: "Kürtlerle omuz omuza savaşan ABD askerleri Trump'ın Suriye'den çekilme kararını yerden yere vurdu!" Bitmedi... YPG'li terörist Mazlum Abdi onlar için "Kürtlerin önderliğindeki SDG'nin komutanı!" Halkını kimyasal silahla katleden Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı skandal ifadeyi manşetten vermekte bile sakınca görmüyorlar!
Türkiye- Katar ilişkileri elbette ki Al Jazeera İngilizce'nin objektif yayıncılık ilkelerinden uzak haber ve yorumlarıyla sarsılmayacak kadar güçlü temellere sahip. Ancak Ortadoğu'nun önümüzdeki 100 yılı şekillenirken iki ülke böyle tali meselelerle enerjisini tüketmemeli.
Aralarında güvensizlik şüphesi yaratacak tehlikelere karşı eskisine göre daha duyarlı olmalı.
Bilişim çağında savaşlar sadece cephede gerçekleşmiyor.
Sosyal medya ve diğer iletişim platformlarında algı operasyonlarıyla yürütülen savaş en az cephedeki kadar önemli.
Aman dikkat.
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