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Zafer Şahin Zafer Şahin
  • 15 Ağustos 2019, Perşembe

Haç’ın üstündeki Hilal

KURBAN Bayramı'na Balkanlar'ın Osmanlı izlerini taşıyan güzel kenti Saraybosna'da girdik.
Türk Kızılayı'nın dünyaya örnek teşkil eden insani yardım çalışmalarını yerinde gözlemledik.
Türkiye'nin neden büyük devlet olduğuna; Balkanlar'dan Uzak Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya milyonlarca insanının gönlüne nasıl girdiğine şahitlik ettik.
Dile kolay; dünyanın tam 51 ülkesinde 5 milyon insana kurban eti dağıttı Kızılay...
Dağıtılan kurban eti aslında işin sadece görünen yüzü. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ifadesiyle "Bu ülkelere milletimizin dostluk elini götürüyoruz. Tarihin bizi çağırdığı gönül coğrafyalarımızdaki kardeşlerimize kendilerini düşünen bir devletin, milletin olduğunu hatırlatıyoruz." Çok değil, daha 25 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde Sırplar ve Hırvatlar tarafından katledilen Bosnalı Müslümanlar için Türkiye'nin o topraklardaki varlığı çok önemli.
Bosna'da 41 derece sıcakta yetimhanelere ve huzurevlerine kadar kurban eti dağıtan Kızılay personelinin giydiği yeleklerdeki ay ve yıldız var ya...
İşte o muhteşem ikilinin ne anlama geldiğini en az Boşnaklar kadar Hırvatlar ve Sırplar da biliyor.
Bosna'ya yeniden döneceğiz...
Rakamlardan devam edelim..
Kızılay, 10 Balkan ülkesinde kurban kesimi gerçekleştirdi bu bayramda.
Bu ülkelerde toplam 7 bin 921 hisse kesimi yapıldı. Sadece Bosna- Hersek'te 50 bin ihtiyaç sahibinin evine kurban eti ulaştırıldı.
Bu bayramda toplam 180 bin hisse kesimi yaptı Kızılay. Bunun 70 bininin kesimi Türkiye'de gerçekleştirildi.
Yurt dışında en çok hisse kesimi 9 bin 800 hisse ile Kenya, Çad ve Nijer'de yapıldı.
51 ülkede 2 bin 500 Kızılay gönüllüsü mazlumlara, muhtaçlara insani yardım ulaştırdı.
Dedik ya büyük devletiz... Sadece bayramlarda değil yıl boyunca devam ediyor bu yardımlar. Kızılay'ın aşevlerinde geçen yıl yaklaşık 21 milyon kap yemek dağıtıldı. 53 ülkede 7 milyon kişiye insani yardım ulaştırıldı.
Bütün bu yardımlarda hayırseverlerin destek ve katkılarının payı büyük. İnsanımızın gönlü zengin...
Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda kendisine koyduğu 180 bin hisse hedefini kısa sürede tamamlaması zaten her şeyi anlatıyor.
Hayırseverlerin bağışları ile dünyada savaş ve afet yaşanan tüm ülkelere kurban eti ulaştırıldı bu bayramda.
Yemen'de açlıkta mücadele eden çocuklara da, Sudan'da, Somali'de, Ruanda'da yılda bir kez et yiyebilen yoksullara da Türkiye'nin yardım eli uzandı. Ta Surinam'a bile...
Dünya üzerinde ekmeğini, aşını mazlumlarla, yoksullarla böyle cömertçe bölüşen başka bir millet, başka bir devlet emin olun yok. Bu gurur bize yeter...
Bosna'dan bir anekdotla yazıyı bitirelim...
Bayramın ikinci gününü geçirdiğimiz Mostar'da kentin en hakim noktası olan Hun Dağı'na Hırvatlar tarafından dikilen dev haç dikkatimizi çekti.
Savaş döneminde yaşanan onca acıdan hiç ders çıkarmayan Hırvatlar tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor.
Kentteki Müslümanlar ise bu dev haça ve diğer Hırvat provokasyonlarına rağmen barıştan yana tavır alıyor.
Bunda efsanevi lider Aliye İzzetbegoviç'in haçın dikildiği gün söylediği şu sözün payı büyük..
"İstediğiniz kadar yükseğe dikin o haçı. Akşam olduğunda ortaya çıkacak yıldız ve hilali asla geçemeyeceksiniz.
Onlar semada durdukça biz de varlığımızı devam ettireceğiz."
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