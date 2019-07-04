Madımak’taki Alman izleri
Süleyman Demirel, henüz 45 günlük Cumhurbaşkanıydı. Bugün CHP'lilerin pek bir sevdiği Temel Karamollaoğlu, Sivas Belediye Başkanı'ydı. Kimin tarafından ve ne amaçla provoke edildiği bugün bile aydınlatılamayan öfkeli bir grup, 35 kişiyi katletti. Tam 7 saat boyunca ne asker, ne polis müdahale etmedi otelin önünde toplanan kalabalığa.
Fizik profesörü Erdal İnönü'nün aklına Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'i arayıp askerin müdahalesini istemek gelmedi. 1974'ün imkanlarıyla 3 saatte Kıbrıs'ı alan TSK, Ankara'ya kuş uçuşu 20 dakika mesafedeki Sivas'ın semalarında iki savaş uçağı gezdirse kalabalık belki dağılacaktı.
Ama olmadı; devlet o gün niyeyse derin bir uykudaydı. Ankara sessiz film izler gibi izledi Sivas'ı. Derin devlet ise hükümetin tam aksine teyakkuzdaydı o gün... Kalabalığın içinde Sivas'ta yaşayanların daha önce hiç görmediği, tanımadığı ilginç tipler vardı. Bunların hangi gizli servislerin adamı oldukları ve o gün Sivas'ta ne aradıkları hiç anlaşılamadı. Çünkü adamlar ellerini kollarını sallayarak yurtdışına kaçtı. Sadece onlar değil, kamera kayıtlarından olayın sorumlusu olarak tespit edilen 15 kişi de aynı yolu takip etti. Bunlardan 8'i Almanya'ya siyasi sığınma talebinde bulundu.
Almanlar hiç ikiletmeden kollarını açtı Sivas'ın firari sanıklarına.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, defalarca iade talebinde bulunduğu 8 firariyle ilgili Ankara'ya verdikleri cevap manidardı: "Mahkumiyet kararı veren mahkemede asker üyeler vardı. Bize sunduğunuz belgeler inandırıcı değil!" Almanya'nın bugün de kendisine sığınan FETÖ'cülere benzer gerekçelerle kucak açtığını, PKK, DHKP-C ve TİKKO dahil tüm terör örgütlerine aynı tarifeyi uyguladığını hatırlatıp Madımak'tan devam edelim.
2019 yılı Temmuz ayı itibariyle Madımak'ın firari 3 sanığı hala Almanya'da yaşıyor. Ve Alman hükümeti bunlardan birine kısa bir süre önce vatandaşlık hakkı verdi! Madımak'ın kusursuz bir derin devlet operasyonu olduğu ve yabancı istihbarat servislerinin desteğiyle kotarıldığını anlamak için sadece Almanya'nın 26 yıldır yaptıklarına bakmak yeterli. Sivas'taki anma törenlerine 'muhtemelen Temel Karamollaoğlu'nu gücendirmemek için' katılmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre önce Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için bir makale kaleme almıştı.
Almanlara "Türkiye'deki demokratları yalnız bırakmayın" diye seslenen CHP liderine çağrımdır. Alman gazetelerine yazacağınız bir sonraki yazıda mümkünse "Sivas'ın firari sanıklarını iade edin" talebinde bulunun. Kim bilir, belki sizi kırmazlar... Ve Temel Karamollaoğlu ile kurduğunuz ilginç ittifaktan rahatsızlık duyan Sivas mağdurlarının acısını bir nebze hafifletirsiniz.
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