Arınç’ın maaşı-Öztrak’ın hesabı
Derviş-Öztrak ikilisinin içirdiği acı reçetenin faturası emekçiler, memurlar ve çiftçilere ödetildi.
Milyonlarca insan işini kaybetti.
İflaslar ve intihar vakaları patladı.
Türkiye 5,7 ile tarihi küçülme yaşadı.
O karanlık dönemin baş aktörlerinden Öztrak şimdilerde eline kağıdı, kalemi almış yoksulluk edebiyatı yapıyor. Efendim neymiş;
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyelerine yüzde 40 zam yapılmış! Oysa emekliye yüzde 6 zam verilmiş. Burada adalet yokmuş!
Bir sosyal medya yalanı üzerinden solculuk yapan Öztrak, devletten hem milletvekili, hem de emekli parlamenter maaşı olarak her ay 30 bin liranın üzerinde para alıyor.
Popülizmle şirin görünmeye çalıştığı bir SSK emeklisinden 7-8 kat fazla emekli maaşı var. Eleştirdiği kurul üyesi Bülent Arınç'a gelince. Vekil olmadığı için devletten sadece emekli maaşı alıyor. Üstelik kurul üyesi olarak alacağı maaşın tamamını burs ve yardım olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını açıkladı. Arınç'ın açıklaması yeterli olur mu bilmem.
Ancak taze solcu Öztrak'a CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bazı atamaları hatırlatmak şart. Madem kendisi bu ballı maaş ve sosyal adalet konularına merak sarmış, bir faydamız dokunsun.
Varan 1: CHP lideri Kılıçdaoğlu'nun baş danışmanı Rasim Bölücek, belediyenin Metropol İmar A.Ş'nde yönetim kurulu üyeliğine atandı. Ne iş yapar bu Metropol A.Ş?
Yol, köprü, konut, altyapı vs. Peki Bölücek'in eğitimi ne? Tıp doktorluğu ve metin yazarlığı!
Varan 2: CHP Ankara eski İl Başkanı Adnan Keskin. O da Metropol A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yemek firması sahibi ve organizasyon işleriyle uğraşır!
Varan 3: Özgür Karakoç. CHP Genel Merkez Binası'nın idare müdürü. Partinin maaşlı adamı.
CHP'nin etkili adamı Haluk Koç'a yakınlığıyla tanınıyor. O artık belediyenin Halk Ekmek şirketinde yönetim kurulu üyesi.
Varan 4: Aşur Cem Tağluk.
Kartvizitinde 'işadamı' yazıyor. O da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun en yakınındaki isimlerden. Mansur Yavaş tarafından Halk Ekmek'e yönetim kurulu üyesi olarak atandı.
Bu 4 isim her ay belediyeden 12-15 bin lira arasında maaş alacak.
Mevcut işlerine de devam edecekler.
Sadece karar defterine imza atıp, ballı maaşlarının hesaplarına aktarılmasını bekleyecekler.
Öztrak, iktidarın yanlışlarını tabi ki eleştirecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını tabi ki koruyacak.
Ama tutarlı bir görüntü vermek ve inandırıcı olmak için önce dönüp kendi partisine bakacak.
Camdan evi olanın başkasına taş atarken iki kere düşünmesi gerektiğini unutmayacak.
MADIMAK MESAJI
2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği olayın acısı aradan geçen yıllara rağmen azalmadı. Türkiye ve insanlık adına son derece üzücü olan bu olaydaki sorumluluğundan ne hukuken, ne siyaseten ne de vicdanen aklanmamış olan dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, bugün sanki çok önemli bir insan hakları savunucu ve demokrasi kahramanı gibi ilgi ve itibar görüyor olması olayın kendisi kadar acıdır. Ahmet Ersin (18- 22-23.Dönem CHP Milletvekili)
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