Kürtler HDP’ye mecbur mu?
Bu mesajın ilk aşamada ortaya çıkan iki somut sonucu var.
1- CHP ve İP'in büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'na karşı kurdukları ittifakın eş ortaklarından birinin HDP olduğu tescillenmiş oldu.
Bugüne kadar Kandil ve HDP üst yönetiminden gelen "Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz" açıklamalarını 'memnuniyetle' karşılayan CHP ve İP'in, Öcalan'ın mesajına gösterdikleri tepki her şeyi anlatıyor. Madem HDP üst yönetimi ile bir dirsek temasınız yok; neden bu kadar tepkilisiniz?
2- Kandil'in kontrolündeki HDP üst yönetimi yeni dönemde Kürt kökenli vatandaşların siyasi tercihlerini yönlendirme noktasında belirleyici aktör olma rolünü kaybedecek. Öcalan'ın mesajı HDP içindeki Selahattin Demirtaşİmralı çekişmesinin artık bir kırılma ve hatta ayrışma noktasına geldiğini gösteriyor. Öcalan'la görüşen avukatların söz konusu mesajı gizlemeleri, Demirtaş'ın hapishaneden "İmamoğlu'na destek" açıklaması yaparak ön almaya çalışması, cezaevlerindeki PKK'lıların başlattığı açlık grevlerinin Kandil'deki terör baronları karşı çıkmasına rağmen Öcalan'ın çağrısıyla son bulması... Bunların hepsi Demirtaş ve Öcalan arasındaki iktidar savaşının yansımaları... Birilerinin çizgisini çok beğendiği Demirtaş, partiye getirdiği Türk solundan devşirme Marksistlerle HDP'yi istediği gibi yönlendiriyor.
Bu ekip hayatlarının son 35 yılını dağda geçiren Kandil'deki Marksist teröristlerle de tam bir uyum içinde.
Sonuçta kafa aynı kafa...
Onların bu şaşırtıcı uyumu İmralı'daki terör elebaşını elbette ki rahatsız ediyor. Çünkü HDP ve PKK üzerindeki etkisinin azaldığını görüyor. Ancak HDP üst yönetiminin Kandil'den onaylı sertlik yanlısı politikaları en büyük rahatsızlığı normalleşmeden yana, sağduyulu Kürk kökenli vatandaşlara veriyor.
7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 13'ü gören HDP'yi, hendek terörü nedeniyle 1 Kasım seçimlerinde cezalandıran bu sağduyulu Kürtlerdi. Onlar hayata ve siyasete Kandil ve HDP üst yönetimindeki dinozor Marksistlerden farklı bir pencereden bakıyor. HDP'ye biraz da konjonktürün dayatmasıyla oy veriyor ama partideki ayrılıkçıların sertlik yanlısı politikalarını onaylamıyor. Normalleşmeyi sağlayacak barış yanlısı bir siyaset dilini talep ediyor.
Türkiye partisi olma iddiasıyla yola çıkan HDP, Kürt kökenli vatandaşlar arasında çoğunlukta olan bu insanların kendisine tanıdığı fırsatı değerlendiremedi. Öcalan'ın mesajı ile ortaya çıkan derin çatlağın bu saatten sonra bir ayrışma ile sonuçlanması kaçınılmaz. Bu ayrışmanın en büyük faydası Kandil ve İmralı arasında sıkışan Kürt kökenli vatandaşlara olacak. Kürt seçmen artık HDP'ye mecbur değil.
GAYRİAHLAKİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu ilginç bir siyasetçi... Kendisi siyaset sahnesine bir kaset operasyonu ile dahil oldu. Şimdi kalkmış İsmail Küçükkaya'nın CHP adayı ile otelde buluşmasını kanıtlayan görüntülerin yayınlanmasını gayriahlaki buluyor!
Aynı Kemal Bey, FETÖ'nün devlet sırlarını ifşa ettiği yasadışı dinleme kayıtlarını Meclis kürsüsünden açıklamakta bir sakınca görmemişti.
Bu kadar çelişki Kemal Bey için bile çok fazla...
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