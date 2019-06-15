İstanbul’un anahtarı orta sınıfta

SEÇİME 8 gün kala İstanbul'da son durum ne?

Siyasi partiler de, anket firmaları da bu soruya kendi mahallelerinin, müşterilerinin hoşuna gidecek cevaplar vermeye çalışıyor.

Hal böyle olunca seçmenin zaten karışık olan kafası daha da karışıyor.

Aslında herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı rakamlarda gizli.

Siyaset bilimci Prof.Dr.Tanju Tosun ve Prof.Dr. Gülgün Erdoğan Tosun'un, İstanbul mahallelerinin ekonomik gelişmişlik düzeyi ve adayların 31 Mart performansını baz alarak yaptığı bir araştırma var.

Araştırma sonuçları İstanbul'un zengin mahallelerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yoksul mahallelerinde ise AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın açık ara önde olduğunu gösteriyor.

Ancak 10 milyon İstanbul seçmeni içinde alt ve üst gelir gruplarını barındıran mahallelerdeki seçmen sayısı yaklaşık 2,5 milyon civarında.

Oysa aylık geliri 4 bin - 4 bin 999 lira arasında olan tam 7 milyon 534 bin 627 seçmen var İstanbul'da. Yani seçimin kaderini zengin ve yoksullardan çok orta gelir grubundaki seçmen belirleyecek.

Toplam seçmenin yüzde 71,38'ini oluşturuyor bu insanlar.

Peki bu orta sınıf 31 Mart'ta hangi adayı desteklemiş? Rakamlar "Binali Yıldırım" diyor.

Orta gelir grubundaki İstanbulluların yüzde 44,1'i oyunu CHP adayına verirken, AK Parti adayı Yıldırım'ın orta sınıftaki oy oranı yüzde 53,1 olmuş. Ancak 24 Haziran genel seçimlerine göre CHP adayı İmamoğlu orta gelir grubunun yaşadığı mahallelerdeki CHP oyunu 1,5 puan arttırmış.

Bu arada bir dip not olarak hatırlatalım: Orta gelir grubundaki seçmeninin yüzde 14,4'ü, 31 Mart'ta oy kullanmamış.

Rakamlardan devam edelim...

İstanbul'da orta sınıftan sonra en fazla seçmen aylık geliri 2 bin-3 bin 999 lira arasında olan alt gelir grubunda bulunuyor. 2 milyon 164 bin seçmenin olduğu bu gelir grubunda Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 58,8. CHP adayının oyu ise yüzde 38,3.

Aylık geliri 6 bin-6 bin 999 lira arasında olan orta üst gelir grubunda ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde. Bu gelir grubunda CHP adayının oyu yüzde 60. AK Parti adayının oyu ise yüzde 37,5.

Ve aylık geliri 7 bin-8 bin 999 arasında olan üst gelir grubundaki durum.. Tabi ki CHP adayı burada açık ara önde. İstanbul'un zengin mahallelerinde İmamoğlu'nun oyu yüzde 78,1. Bu mahallelerde Yıldırım'ın oyu ise yüzde 20,1. AK Parti'nin bu gelir grubundaki oy oranı 24 Haziran'a göre yüzde 0,5 artmış durumda.

Rakamlara bakınca insanın aklına ister istemez İdris Küçükömer'in o meşhur tezi geliyor.

"Türkiye'de sağ aslında soldur, sol ise sağdır..." İstanbul'un zengin ve yoksul mahallelerinin oy tercihlerine bakarak Hoca'nın haklı olduğunu söylemek mümkün.

Etiler-Levent- Nişantaşı- Moda- Bostancı hattında sol parti CHP'nin, yoksul mahallelerde AK Parti'nin açık ara önde olması başka nasıl izah edilebilir ki?

Seçime 8 gün kala İstanbul'da son durum böyle... Adayların kalan kısa sürede bu orta sınıf meselesine biraz ağırlık vermesi gerekiyor. Özellikle sandığa gitmeyen o yüzde 14'lük orta sınıf seçmen her iki aday için altın değerinde.

Çünkü İstanbul'un anahtarı onların elinde...