Cevapsız sorular

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu dünyanın en hızlı mağdur olan, daha doğrusu mağduru oynayan siyasetçisi.

Hoşuna gitmeyen, cevabını veremediği her soruyu geçiştirmekte ve karşısındaki gazeteciyi sosyal medya trollerine linç ettirmekte de çok mahir.

Ancak İstanbul'u yönetmeye talip olan CHP adayıyla ilgili ortada çok ciddi iddialar var. Ama o ısrarla bu iddiaları cevaplamıyor.

O zaman kendisinin çok sık kullandığı tabirle '16 milyon İstanbullu' adına biz bugüne kadar cevapsız kalan 'İmamoğlu' sorularını buradan soralım.

Cevaplarsa ne ala. Yine duymazdan gelirse takdir İstanbul seçmeninin.

1-Hakkınızda Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde öz dayınız Murat İnan'ın şikayetiyle açılan davanın konusu nedir? Dayınızın bu dava sebebiyle feci şekilde dövüldüğü ve halen sizinle konuşmadığı doğru mu?

Dayınız neden "Biz 8 kardeşiz, bizden Ekrem'e oy çıkmaz" diyor?

2- CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı seçildiğinizde partinin sizden istediği üniversite diplomanızı ibraz edemediğiniz doğru mu? Daha sonra diplomanızı ibraz ettiniz mi?

3- Beylikdüzü'nde sizden sonra ilçe başkanı seçilen Turan Taşkın Özer'in müzisyen kardeşi Seçkin Özer'e belediyeden verdiğiniz konser ve organizasyon işlerinin sayısı ve bu işler için ödediğiniz paranın tutarı nedir?

4-Yakın ekibinizdeki Melih Geçek, Turan Taşkın Özer ve Nizamettin Bayraktar'ın ortak özelliği nedir?

5-Daha önce Hatay'da vergi müfettişi olarak çalışan Nizamettin Bayraktar ile nasıl ve ne zaman tanıştınız? Kendisini Beylikdüzü Belediyesi'nde hangi tarihte işe başlattınız?

6- "1 metrekare yer satmayacağım" deyip belediyenin 92 dönümlük kupon arazisini neden ve kime sattınız? Bu satıştan belediyenin kasasına 250 milyon lira girdiği, buna rağmen 100 milyon lira borçla devraldığınız belediyenin borcunun 5 yılda 500 milyon liraya çıktığı doğru mu?

7- Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav'ın ilçe başkanı olmanıza onay vermediği doğru mu?

CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner'in Beylikdüzü ilçe kongresinde sizin adayınızı değil rakiplerinizin adayını destekleme sebebi sizce nedir?

8-CHP Beylikdüzü Kadın Kolları eski Başkanı Derya Efe Baktaş, 2019 yerel seçimlerinde neden sizi değil de AK Parti adayını destekledi?

9-Beylikdüzü'nde 2014'te vaat ettiğiniz 37 projeden sadece 2'sini gerçekleştirdiğiniz, her mahalleye kreş açma sözünüze rağmen 5 yılda sadece 1 kreş açtığınız doğru mu?

10- Belediye Başkanlığınız süresinde merkezi Beşiktaş'ta bulunan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırma Vakfına maddi yardımda bulundunuz mu?

11- Belediyede kiralık olarak kullanılan 111 binek aracına 5 yıl boyunca kaç lira kira bedeli ödediniz?

12- Belediyede personel sayısının iki katı bilgisayar olduğu, yazıcı bakımı, fotokopisi parası ve kısa mesaj ücreti adı altında çeşitli kalemlerde milyonlarca liralık israf harcaması yapıldığı iddialarına verecek bir cevabınız var mı?

13- FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a sizin döneminizde belediyeden verilen işlerin tutarı nedir?

14- Seçim kampanyanızda Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürü Taner Çetin'in anonsçu, belediye personeli Onur Günal'ın da basın görevlisi sıfatıyla yanınızda bulunduğu doğru mu?

15- Beylikdüzü Kültür Merkezi'ni maliyetinin 4 katından fazla bir bedelle tadilata soktuğunuz doğru mu? Yanınızdan hiç ayrılmayan bir danışmanınızın kültür merkezinin altındaki dükkanlardan birinin sahibi olduğu iddiasına ne diyorsunuz?