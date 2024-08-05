İsmail Çağlar

Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya şirketi Twitter 2023 yılında teknoloji yatırımcısı Elon Musk tarafından satın alındı. Musk oldukça sıra dışı birisi. Uzaya roket gönderen şirketinin adı SpaceX. Malumunuz bir de elektrikli otomobil sektörünün neredeyse öncüsü. Yıllardır Tesla markası altında elektrikli araç üretiyor. Ürettiği araçların birinin adı da ModelX. Çocuğunun adını da "X A-12" koydu. Sanki bir insan evladı değil de teknoloji sektöründe bir ara ürünün adı gibi.

Adamın "X" takıntısı var. Twitter'ı satın alır almaz da platformun adını "X" olarak değiştirdi. Bu değişiklik hiç akıllıca değildi. "Tweet atmak" "Tweetlemek" gibi kullanımlar hemen hemen her dile yerleşmişken platformun adı birden X oldu. O kadar kötü bir tercih ki bugün bile "X Paylaşımı" denildiğinde çok kişi hiçbir şey anlamıyor ama "Tweet Paylaşmak" "Tweetlemek" kullanımları hala yaygın. Birçok Twitter kullanıcısı Musk'un bu kararını beğenmedi ve ismin değişmemesini istedi. Ama nafile… Musk "para benim, mal benim, keyif benim kardeşim; değiştirdim" deyince seve seve değişmiş oldu.

İşte sosyal medya şirketleriyle ilgili en büyük açmazımız burada. Çok büyük şirketler, milyonlarca kullanıcıları var, haberleşme ve eğlence imkanı sunuyorlar, insanların fikirlerini ifade etmesine imkan sağlıyorlar. Ancak kullanıcıların ve hukukun taleplerini dinlemeden keyiflerine göre hareket ediyorlar.

Türkiye'nin Instagram'a uygulamaya başladığı erişim engellemesi kararı da tam olarak böyle bir mesele. İsrail'in Filistin'de neredeyse bir yıldır sürdürdüğü soykırım neticesinde bugün çoğu çocuk 40 binden fazla insan öldü. Çok daha fazlası yaralandı ve göç etmek zorunda kaldı. Yüzbinlerce insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya. Ancak Instagram bu soykırımı anlatmak istediğinizde engelleme uyguluyor. Yani kendi kullanıcılarına sansür uyguluyor. Türkiye defalarca Instagram'dan bu sansürü durdurmasını talep etti. Ancak talepler sonuçsuz kaldı. Nihayetinde hukukun gerektirdiği gibi sosyal medya platformuna erişim engellemesi geldi. Şimdi bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Instagram kullanıcıları da erişim engeli nedeni ile sansür uygulayan Instagram'ı değil sansürü cezalandıran Türkiye'yi suçluyor. Celladına aşık olacak kadar alıklaşma haline ne denebilir ki!