Yarım porsiyon fakih
Aman efendim, herkes birden alim kesildi.
Aslında seccadenin özel bir anlamı yokmuş, üzerinde namaz kılmaya yarayan bir örtüymüş, İslam'da kutsallık yokmuş. Yani seccadenin üzerine basmak o kadar da önemli değil demeye getiriyorlar.
Bizim seküler müctehidler tam bir yarım hoca örneği. Evet, seccade dinin emri değil.
Kutsal hiç değil. Ama... Ama, kocaman bir ama... Madem bu kadar çok şey biliyorsunuz da şeair diye bir şey duymadınız mı? Belli ki duymamışsınız bari açın okuyun İslam Ansiklopedisi'nden: Allah'a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken ibadet, işaret ve semboller. Bu şeairin ilahiyat disiplinindeki anlamı. Bir de sosyolojik yansımaları var şeairin. Din biraz da şeair üzerinden yaşanır. Dinin toplumsal hayata yansıması şeair üzerinden olur. Dinin birçok nasihat, teşvik, emir ve yasağının içinde bazıları vardır ki onların gösterge değeri daha fazladır.
Mesela domuz eti yememek İslam'ın şeairindendir. Fıkıh açısından bakıldığında tıpkı içki içmemek, zina yapmamak, kumar oynamamak gibi haramlardan bir tanesidir.
Ama bir demkeş müslüman domuz eti yiyen bir müslümanı görse neredeyse onu dinden çıkmış sayar. Çünkü domuz eti yememek Hristiyanlarla karşı karşıya geldiklerinde Müslümanları onlardan ayrıştıran, gösterge değeri olan bir pratik. Allah indinde hangi haramın işlenmesinin daha büyük günah olduğunu bilemeyiz ancak insanlar pekala anlaşılabilir sosyolojik ve tarihi nedenlerle domuz eti yemeği içki içmekten daha büyük bir günah olarak kabul ederler. Dolayısı ile domuz eti yememek İslam'ın şeairindendir.
Mesela tam da bu nedenle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu domuz eti yediğini cümle aleme duyurmak için tweet atar. Anlatmaya çalıştığı şey bir haramı işlediği ya da karnını doyurduğu değildir. İslam'ın bir şeairini umursamadığını pervasızca göstermek derdindedir.
Gelelim seccadeye... Evet seccade kutsal değildir pek sayın, çok bilmiş müçtehidler...
Ama seccade şeairdendir. Şöyle anlatayım; misafirliğe gidersiniz ve namaz vakti girmiştir. Ev sahibinden namaz kılmak için uygun bir yer göstermesini rica edersiniz. Ev sahibiniz size kıbleyi göstermek için seccade serer ve peşine büyük ihtimalle ekler; gerçi halılarımız temiz ama olsun... Yani biz seccadeyi evimize ayakkabı ile girdiğimiz, evdeki çocuk halıya çiş kaçırdığı, necaset bulaştığı için sermeyiz. Halımız temiz de olsa, namaz kılmaya gerçekten uygun da olsa hürmet için, tazim için, ibadete önem verdiğimiz için, Müslüman annebabamızdan öyle gördüğümüz için sereriz.
İçerisinde namaz kılınan evin göstergesi olduğu için ve içerisinde namaz kılınan evlerde içimizi tatlı bir huzur kapsadığı için sereriz. Tam da bunun için seccade pek tabii ki kutsal değil ancak şeairdendir. Ve kasti olmasa da İslam'ın şeairini fark etmeyip ona hürmetsizlik yapacak kadar bu meselelere uzak olan kişilerden de pek hoşlanmayız.
Vesselam...
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