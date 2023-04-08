Tasalanmayın, Kimse Gücenmez

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kaybedince "gemi su almaya başladı" düşüncesi ile kurulan partilerden yapraklı olanının genel başkanı Ahmet Davutoğlu rahatsızmış. "Kimse gücenmesin, gocunmasın millet ittifakında muhafazakâr damar zayıf kaldı" diyor. Aman efendim hiç tasalanmayın, kimse gücenmez ve gocunmaz. Millet ittifakı içerisinde sözlerinizin gücenecek veya gocunacak kadar ciddiye alındığı ancak sizin hüsnü kuruntunuzdur.



O masada sözünün kıymeti olan bir Meral Akşener vardı. Bu işler bir yönüyle ne kadar ekmek, o kadar köfte meselesi. Oy oranınız kadar etkiniz, ciddiye alınırlığınız ve dolayısı ile bir başkasını gücendirme, gocundurma potansiyeliniz oluyor. Meral Hanımın da oyu öyle böyle %10'u buluyordu. Gücendirebilir, gocundurabilir, örseleyebilir hatta baya baya sarsabilirdi. Onun elinde ekmek vardı ama o da ekmeği yanlış yerde çıkardı çantasından. Kılıçdaroğlu kendisine kibarca "işte kapı, işte sapı" derken siz de oradaydınız, Sayın Davutoğlu. Rivayete göre Meral Hanıma dönüp "aman ağzımızın tadı bozulmasın" demişsiniz. Meral Hanım sizi dinlemedi çekti gitti. Hem de ne gitmek. Gördük ki sizin ağzınızın tadı bozulmadı. Ertesi gün bir yemekli toplantı daha organize ettiniz diye hatırlıyorum. Afiyet olsun!



Anlayacağınız rahat rahat konuşun. Masada kimse gücenmez, gocunmaz, darılmaz. En fazla birbirlerine bakıp imalı imalı gözlerini devirerek "amma fazla konuştu ya" derler ki bu da alışıldık bir durum. Siz oraları AK Parti gibi, doğup yetiştiğiniz mahalle gibi zannetmeyin. Oralarda sırf akademik unvanınız var diye sizi fazla ciddiye alan olmaz. "Kendisine olmasa da hocalığına saygı duyalım" düşüncesi ile sözlerinize gücenecek ve gocunacak kadar kıymet veren de çıkmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmanızın da pek bir getirisi olmaz. Bizim mahallede Tayyip Erdoğan sizi yanına alınca, paye verince, vazife emanet edince birden saygınlığınız arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönülden seven insanlar sizi de sevdiler. Yeni mahallenizdeki lideriniz Kılıçdaroğlu sevilen bir lider olmadığı için sevginin size yansıması da olmayacaktır. Darılan, gücenen, üzülen olmaz. Rahat rahat konuşun.



Hepsi bir yana ben esas seçim sonrasını merak ediyorum. Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince herkes bir şekilde kendini kurtarır da olan size ve damlalı partinin genel başkanına olacak gibi. CHP'de bir parti içi kavga başlayacak. Akşener haklı olarak "ben demiştim diyecek". Temel Beye Allah uzun ömür versin, o da yolunu bulur. Hepsi tamam da, siz ne yapacaksınız.