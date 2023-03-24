Halkların ekolojik altı oku

BAŞINI HDP'nin çektiği içerisinde kırık, küsür, püsür bir sürü sol ve marjinal partinin yer aldığı emek ve bilmem kim ittifakı, aday çıkarmama kararı almış.

Türkçesi; PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Silahın olduğu yerde siyasetin iradesi olmaz. O nedenle aslında HDP diye bir yapı yoktur.

O PKK'nın bizzat kendisidir. Yani PKK, Kılıçdaroğlu seçilirse bizim için daha iyi olur demiş ve onu destekleme kararı almış. "Haliyle bu karar Kılıçdaroğlu için büyük bir siyasi skandal" demeyi çok isterdim ama muhalefet o aşamayı aşalı çok oldu. Çok değil 5-10 yıl önce "Tayyip Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eşbaşkanıdır, AKP Türkiye'yi bölme projesidir" diye kafamızı şişiren saçını sarıya boyatarak çağdaşlaşmış İzmirli Kemalist teyzeler bile rüyalarında artık Mustafa Kemal'i değil Selahattin Demirtaş'ı görüyorlar. Pek konuşulmuyor ama mesele aslında HDP için CHP için olduğundan çok daha büyük bir sorun. Kılıçdaroğlu eninde sonunda cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor. Yani HDP'nin desteğine muhtaç. Bu desteği almak için de çeşitli siyasi rüşvetler verecek.

Ama günün sonunda eğer seçimi kazanırsa cumhurbaşkanı olacak.

Yani kazanacak, kazanma ihtimali var. Onun için de HDP'yi de seviyor, Selahattin Demirtaş'ı da savunuyor.

Peki HDP'nin eline ne geçecek?

Sen yıllarca ekolojik, mekolojik, halkların bilmen ne kardeşliği, özerk yerinden bir şeycilik, özgürleşik adam sendecilik, LGBT dahil her türlü sapıklık, saçmalık, bozgunculuk anlat dur... Sonra git Mustafa Kemal'in askerleri ile beraber onuncu yıl marşı söyle. Madem öyle olacaktı keşke İsmet Özel'i dinleseydiniz. O yıllar önce Kürtlerin yapacağı en iyi şey asimile olup Türkleşmektir demedi mi? Madem günün sonunda Dersimli olduğunu söyleyemeyecek kadar asimile olmuş bir Kemalist'in peşinden gidecektiniz neden bu kadar saçma sapan lafı üretip başımızı şişirdiniz!