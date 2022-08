Diyanet yarınları şekillendiriyor

DIYANET'İN ülke genelinde her camide gerçekleştirdiği ve 4-6 yaş dahil tüm çocukları eğiten yaz kursları geçen hafta bitti. Diyanet yıllardır yaz kursları düzenliyor. Ancak son zamanlarda nitelik oldukça arttı. Bir tane talebe başvursa bile camide yaz kursu açılıyor. İmam Efendiler belli bir sayıya ulaşılmasını beklemiyor, bir talebeyi bile okutuyorlar. Kursların içeriği de oldukça gelişti. Önceden öğrencilere sadece elif-be cüzü okutulur, çok az öğrenci Kuran-ı Kerim'e geçmeye muvaffak olurdu. Camide görevli olan bir tane imam yerine göre onlarca talebeyi okuturdu. Şimdi artık öyle değil. Camilere ek personel tahsis ediliyor. Daha güzeli cemaat kendisi inisiyatif alarak kursları daha etkili hale getiriyor. Hafızlık yapan veya ilahiyat okuyan gençler yaz kurslarında gönüllü oluyor.

Herhangi bir menfaat beklemeden bir çocuğa bir harf öğretmek motivasyonu ile kurslarda vazife alıyorlar. Yaşıtları türlü boş işlerle vakit geçirirken, onlar küçük çocukların eğitimi ile meşgul olmayı seve seve tercih ediyorlar.

Cemaatin inisiyatif alması bununla da sınırlı değil. Mahalle adeta çocukların rahatı ve mutluluğu için seferber oluyor. Hemen her gün çocuklara dondurmalar, meyve suları ikram ediliyor. Birçok camide kursa devam eden çocuklara sezon sonunda bisiklet hediye ediliyor.

Maddi durumu bu kadar iyi olmayan muhitlerde anneler evlerinde imece usulü kek, börek, poğaça yapıp camiye kursa giden çocukları doyuruyor. Özellikle sosyal medyada gün geçmiyor ki içi çocuklarla dolu bir cami fotoğrafı görmeyelim.

Görüyoruz ve mutlu oluyoruz; günümüz aydınlanıyor.

Diyanet'in diğerleri kadar görünmeyen bir diğer hizmeti ise hafızlık konusunda. Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan bir protokol sayesinde seçilen imam hatiplere kayıt olan öğrenciler okula devam ederken hafızlık eğitimi de alıyorlar. Ayrıca hemen her semtte Diyanet'in hafızlık eğitimi veren bir kursu var. Şartlar oldukça esnek; yeter ki bir çocuk ya da yetişkin hafız olmak istesin. Zorlu olan bu eğitimin altından kalkabildiği müddetçe onu eğitecek bir formül buluyor Diyanet.

Diyanet'in ufku namaz kıldırma memurluğunu aşıp toplumla birlikte ve toplumun kılcallarına nüfuz eden bu tür işler yaptıkça Diyanet'e düşmanlık edenler de artıyor. Her gün bir yalan ile, iftira ile Diyanet'i yıpratmaya çalışıyorlar. Eminim özverili Diyanet mensupları bu iftiraları duyunca üzülüyorlardır ancak bir yandan da çalışma şevkleri artıyordur. Meyve veren ağacın taşlandığını görüyorlardır. Zaten hemen herkes ne olup bittiğinin farkında. Diyanet'e düşmanlığın nedenini de biliyorlar. Açıktan din düşmanlığı yapamayanların çeşitli yalanlara sığınarak Diyanet'e saldırdığını görüyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın Londra ev aldığını yalanından tutun da Diyanet personelinin lüks otellerde tatil yaptığına kadar bin tane yalan, bin tane iftira.

Kara ağızlılara ağzının payını verip, iftiralara fazla takılmadan çalışmaya devam etmeli. Bir hafız fazla yetişsin, bir çocuk daha küçük yaşta doğru dini bilgiye ulaşsın, bir kişi daha camiye müdavim olsun...

Bunlar olsun da varsın konuşanlar konuşsun, yalancılar iftira atsın.

Onlar Diyanet'e iftira atarken, Diyanet ülkemizin yarınlarını şekillendiriyor.