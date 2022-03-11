Türkiye Ekseni

Siz bakmayın Batı dünyasının Rus menşeili kültür ürünlerine kadar ambargo uyguladığına, Rusya-Ukrayna savaşı bir gerçeği görmeyenlerin de gözüne soktu: Batı kendisinden olmayan için en fazla bunu yapar. Ukrayna'da Rusya'nın öfkesini çekme pahasına ülkesini Batı'nın yörüngesine sokmak istediğini açıkça ilan eden bir yönetim var. Nihayetinde Rusya da kendi güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Ukrayna'ya savaş açtı. Batı dünyası ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı ve hatta tadını kaçırarak Rus kültür ürünlerini bile yaptırımlara dahil etti. Ancak gün sonunda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ihtiyacı olan silah, asker ve mühimmatı karşılamak konusunda kılını bile kıpırdatmadı. Polonya elindeki Rus yapımı savaş uçaklarını ABD üzerinden Ukrayna'ya göndermeyi teklif edince, bu teklife Rusya'dan daha fazla ABD karşı çıktı. Gerekçesi ise oldukça netti: "başımızı belaya sokma".

Herhalde bu durum bölgemizde Batı'ya güvenip bölge dengelerini ihmal ederek oyun kurmaya çalışan tüm ülkelere iyi bir ders olur. Evet, Batı sizin için ağır ekonomik yaptırımlar uygular. Ambargolar koyar. Oldukça kuvvetli diplomatik mesajlar verir. Eğer sarı saçlı, mavi gözlü ise mültecilere kucak açar. Her fırsatta desteğini yineler. Hatta propaganda makinasını devreye sokup sizi oldukça popüler yapar. Ancak günün sonunda sınırlarınızdan içeri giren düşman askerleri ile baş başa kalırsınız.

Öyleyse bu acı akıbete uğramamak için yapılması gereken belli. Bölgenin meselelerini bölgenin aktörleri ile çözmek gerekiyor. Batı'nın artık kemikleşmiş ideolojik Türkiye karşıtlığının rüzgarına kapılmamak gerekiyor. Bölge ülkeleri bunu anladılar. Anlamasına anladılar ama neredeyse bölgenin son yılını ziyan ettikten sonra. İlk değişim Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Hemen her alanda karşı karşıya geldiğimiz BAE ile yeniden işbirliği imkanı doğdu. Şüphesiz anlaşmazlıklar devam ediyor ancak BAE Batı'nın ideolojik Türkiye karşıtlığı ekseninden çıkınca işbirliği alanlarını konuşma imkanı da doğdu. Geçtiğimiz gün ülkemizi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesaj da tam olarak buydu: Anlaşmazlıklarımız devam ediyor ama işbirliği yapabiliriz. Zaten diploması dediğimiz de bundan ibarettir.

Sırada Almanya ve Yunanistan var. Hepsi yeni dönemde pozisyonlanmak için Türkiye'ye geliyorlar. Burada havayı kokluyor, nabzı ölçüyor, Türkiye'nin mesajlarını dinliyorlar. Şüphesiz bu Türkiye'nin tezlerini kabul ettikleri ve bütün sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Ancak yeni dönemde konumlanırken "Türkiye eksenini" de hesaba katacakları anlamına geliyor. Aklın yolu bir!

Son bir not Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında; şüphesiz gelinen noktada ülkemizin potansiyelinin katkısı çok büyük. Ancak o potansiyeli bilen, ona güvenen, süreci iyi okuyan ve harekete geçen Cumhurbaşkanı'nın diplomatik ustalığının ayrıca not edilmesi gerekiyor.