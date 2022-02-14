Genişletilmiş CHP İttifakı

GENİŞLETİLMİŞ CHP ittifakını oluşturan partilerin genel başkanları en sonunda masaya oturmayı başarmışlar. Çok tartışılan oturma düzeni meselesini de çözmüşler.

Kılıçdaroğlu'nun teklifi benimsenmişe benziyor. Yuvarlak masaya oturmuşlar.

Ayaktayken çekindikleri bir fotoğrafı paylaştılar. Anlaşılan ayakta durma düzeni o kadar mesele olmamış. Öyle sıradan bir fotoğraf. Kimin nerede durduğunun özel bir anlamı olduğunu zannetmiyorum.

Toplantı sonunda bir de açıklama yapıldı. Toplantı verimli geçmiş.

Eh, verimsiz geçti diyecek halleri yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl bir şey olacağına karar vermişler. Detaylarını da 28 Şubat'ta açıklayacaklarmış. Evet, evet... 28 Şubat'ta. 27 Şubat ya da 1 Mart değil, 28 Şubat'ta. Türkiye'de cuntacı askerlerin memleketin dindar çoğunluğunu "PKK'dan daha tehlikeli" ilan edip "topyekün mücadeleye" başladıkları tarihte. CHP'nin siyasi ayağını üstelendiği "dindarları toplumsal, siyasi, ekonomik hayattan silme" mücadelesinin başlangıç tarihinde. Tam olarak o tarihte açıklayacak genişletilmiş CHP ittifakı yol haritasını. Bence CHP için kusursuz bir tarih, daha iyisi olmazdı.

Belli ki kendisini "Erdoğan sonrası Türkiye"nin muhafazakar siyasi aktörü olmaya konumlandırmış Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da bu tarihi uygun bulmuşlar. Erdoğan'ı sözde "devirecekleri" projenin lansman tarihi olarak 28 Şubat'tan daha iyi bir tarih olamazdı doğrusu. Çünkü Erdoğan, 28 Şubat'çıların düzenini bozan, tezgahlarını deviren; dindar insanları siyasette, ekonomide, toplumsal hayatta hak ettikleri yere taşıyan liderdir.

Erdoğan olmasa, mesela, Ahmet Davutoğlu hala üniversitede ders veriyor ve kendisinden destek isteyen başörtülü öğrencilere sabretmeyi tavsiye ediyor olurdu. Pasifizm değilse eğer bilinçli sabır bir müslümanın bir müslümana verebileceği en iyi tavsiyelerden. Sabrın içerisinde mücadele etmek, düzeni değiştirmek de var. Onu da Erdoğan yaptı işte. Keza Ali Babacan da kendi halinde ne iş yapıyorsa onu yapmaya devam ederdi. Kendisi gerçi ben AK Parti'den önce de tanınan, bilinen bir insandım diyor ama o kısmı kendinden başkası bilmiyor.

Yani özetle 28 Şubat uygun tarihtir.

Erdoğan işe 28 Şubat'tan başladı. Onu yenmek isteyenler de 28 Şubat'ı es geçmemeli. Tam olarak günün anlam ve önemine uygun olur. Fotoğraf da güzel, hem ayakta hem oturarak gayet iyi çıkmışlar genişletilmiş CHP ittifakı partilerinin genel başkanları.

Başarırlarsa Babacan da Davutoğlu da bakan olur. Başaramazlarsa CHP listesinden vekillik alırlar. Siyasi iddialarını bir dönem daha devam ettirirler. Ama fotoğraftaki sıra ne olursa olsun günün sonunda CHP'nin yedeğine girmiş kimse ne Erdoğan ne de bir başkasından sonra veya önce bu ülkede muhafazakarlar için siyasi aktör olamaz. Vesselam!