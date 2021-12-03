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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
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  • 03 Aralık 2021, Cuma

LGBTQ2S+ ve Deva

BÜTÜN dünyada had safhaya ulaşmış, ülkemizde de etkisini günden düne arttıran bir LGBT lobisi var. Kendileri için kullandıkları kısaltmaya hemen her gün yeni bir harf ekliyorlar. Aslında ekledikleri her bir harf yeni bir sapkınlığa işaret ediyor. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseksüel, aseksüel, queer… En sonuna da "+" diyerek devamının geleceğini söylüyorlar.
Devamında ise hayvanlarla, çocuklarla ve birinci dereceden aile bireyleri ile cinsel ilişkinin normal kabul edilmesi var.
Abarttığımı düşünebilirsiniz ama düşünmeyin. Daha doğrusu önce dinleyin sonra karar verin. LGBT aktivistlerin çoktan savunmaya başladığı bir argüman var. Erkek veya kız olarak doğmuş çocukların çok küçük yaşlarda hatta henüz bebek iken farklı bir cinsel kimliğe sahip olabileceğini iddia ediyorlar.
İddia etmekle kalmayıp buna itiraz edenleri de yaftalıyor hatta fiziki şiddete varan saldırı kampanyaları düzenliyorlar. Yani LGBT aktivistlerine göre annesinden erkek olarak doğmuş sözgelimi 6 yaşındaki bir çocuk kendisini eşcinsel olarak tanımlayabilirmiş.
Şimdi hepimizin midesini kaldıran ve fakat çok değil birkaç yıl sonra sapkınlardan duyacağımız o soruyu affınıza sığınarak yazıyorum;
"kendini eşcinsel olarak tanımlayan altı yaşındaki bir çocuk pekâlâ cinsel ilişki de isteyemez mi?" Evet, okurken bile rahatsız oldunuz ama maalesef çoktan bu soruyu sormanın zeminini hazırlamaya başladılar bile.
LGBT kervanına Türkiye'den son katılan ise bir siyasi parti oldu.
Başörtülü ablasının üniversite yıllarında muhatap olduğu ayrımcı ve yasakçı muameleyi anlatırken gözleri yaşaran Ali Babacan'ın partisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iktidara geldiklerinde "toplumsal cinsiyet" derslerini zorunlu hale getirip lise ve üniversitelerin müfredatına sokacaklarını ilan etti.
Muhtemelen kendilerini "LGBT demedik, toplumsal cinsiyet dedik" sözleri ile savunacaklardır.
Evet, LGBT demediler ama onu kastettiklerini kendileri dahil herkes biliyor. Tıpkı HDP'nin "hakların kardeşliği" derken kardeşliği değil bölücülüğü kastettiğini bildiği gibi… Ne diyelim, hayırlı olsun!
Demek ki CHP'nin başını çektiği ittifaka ancak bu şekilde dahil olabileceklerini düşünüyorlar. Bir nevi rüştlerini ispat ediyorlar!

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Haberler Yazarlar İsmail Çağlar LGBTQ2S+ ve Deva
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