Bugünkü
Takvim
İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 16 Aralık 2019, Pazartesi

Toplaşın, parti kuruyorum!

GEÇEN gün şöyle sakin bir vakitte uzun uzun düşündüm. Türkiye'nin önünde büyük meseleler var. Suriye'den Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar yoğun bir dış politika gündemi var. İç siyaset desen ondan aşağı kalır değil. Bir tarafta terörle mücadele var diğer tarafta yoğun bir ekonomi gündemi. Zaman ve mekan bana çok ağır bir vazife yüklüyor. Tarihi bir vazife bu. Görevden daha fazla kaçmam mümkün değil. Artık Türkiye'nin meselelerine bir an önce el atmam lazım. Kafamda süper fikirler var. Zaten siyaset bilimi hocasıyım.
Bu işin kitabını yazan kişiyim. Pratik desen onu da öğrendim. Yıllardır sağda solda tecrübe kazandım. Gazetede yazıyorum, televizyona çıkıp anlatıyorum. Anlayacağınız bu kutlu vazifeyi benden iyi yapacak kimse yok. O nedenle parti kurmaya karar verdim. Siyaset camiasından biraz tanıdığım var. Onları da alırım yanıma. Gazeteci desen hepsi ahbabım dostum. Birkaç da akademisyen meslektaş bulurum. Babamın dostları, hanımın akrabaları derken nereden baksan 100-150 kişilik bir kurucular kurulu oluştururum. Üniversitedeki parlak talebelerden birkaç tanesini de ayarlarım. Malum genç seçmen artık çok önemli. Neden çok önemli bilmiyorum ama herkes öyle diyor. Demek ki önemli. Boysa bende de var. Hitabet desen hoca hastalığı mübarek; bir konuşmaya başladığımda aralıksız 2-3 saat kafa ütüleyebilirim. Millet zaten açmış kollarını beni bekliyor. Ah İsmail bir parti kursa da koşa koşa oyumuzu ona versek diyorlar. Vaatlerim zaten belli; ehliyet, liyakat, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, çok seslilik, herkese açılım, dünya ile iyi ilişkiler. Hem toplumsal gerilimi de düşürürüm, herkesi de kucaklarım. Siyaset dediğin zaten bundan başka ne ki! Riski de yok.
Darbe filan olursa tankların önüne ilk ben çıkarım ama önce güvenli bir yere geçmem gerekiyor. Tehlike geçer geçmez tankların önüne ilk ben çıkmazsam namert olayım.
Oldu bitti işte!
Olmaz mı!
Hakkınız var, bence de olmaz. Siyaset bundan çok daha ciddi bir iş. Donanım, birikim, tecrübe, kadro, cesaret, gayret, emek istiyor. Tüm makamlar aslında benim hakkım, kıymetimi bilmediler diyerek çocukça bir kıskançlıkla ne siyaset yapılır ne de parti kurulur.
Ama kuran da var. Ne diyelim, Allah'ın türlü türlü kulu var işte!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Toplaşın, parti kuruyorum!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ