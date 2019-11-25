Had meselesi
Konuşuruz, konuşuruz ama bir yere varamayız.
Çünkü meselenin esasını konuşmuyoruz, yaşananlar yaşanmamış gibi yaparak ancak söyleniyoruz.
Hanımlar, beyler bu memlekette yıllarca başörtüsü yasağı uygulandı.
Üstelik tarih öncesi çağlarda değil, şunun şurasında 3-5 yıl öncesine varana kadar.
Başörtüsü 1-2 istisna haricinde her yerde yasaktı.
Evinizde başınızı örtebilirdiniz örneğin.
Bir kadın evinde kocasının, çocuklarının veya kardeşlerinin yanında zaten başını örtmez.
Bir de sokakta başınızı örtebilirdiniz. Ama öyle her sokakta değil; kenar mahallelerde, semt pazarında, kapı önlerinde komşularla otururken.
Afili bir muhitte sokakta başı örtülü yürüyemezdiniz.
En iyi ihtimalle laf atmalara, göz devirmelere, söylenmelere muhatap olurdunuz. Tabii fiziksel saldırıya uğramazsanız.
Efendim? Fazla abarttığımı mı söylüyorsunuz. Eh bir zahmet o zaman şu son bir haftada sokakta yürürken saldırıya uğrayan başörtülülere bir bakıverin haberlerden.
Dolayısıyla bugün de yasağın tam anlamı ile kalktığı söylenemez.
Evet kamu kurumlarında başörtüsü yasağı bitti ve başörtülü öğrenciler üniversitede okuyabiliyor.
Hatta başörtülü milletvekilleri, grup başkan vekilleri, bakanlar bile var.
Ama hala utanmaz bir siyasetçi çıkıp meclis kürsüsünde başörtülü bir milletvekiline "Lütfen bu kadına haddini bildirin" diye bağırabiliyor.
Tıpkı 20 yıl önce Bülent Ecevit'in Merve Kavakçı'ya bağırdığı gibi. Ve biliyoruz ki bu kokuşmuş zihniyet "şartların olgunlaştığına" kanaat getirdiği anda tekrar başörtüsünü yasaklayacak.
Ve biz yine başörtüsünü konuşmaya daha doğrusu başörtüsü hakkında söylenmeye devam ediyoruz.
Peki 20 yıl sonra aynı noktaya gelmemek için ne yapmamız gerekir?
Mesela Bülent Ecevit'in "saygın ve nazik" bir devlet adamı olduğu efsanesine karşı çıkarak başlayalım.
Ecevit 28 Şubat darbesi sayesinde başbakan olmuş, darbecilerin sözünden çıkmamış, FETÖ'ye kol kanat germiş, yasakçı, köhnemiş, saygısız bir siyasetçiydi.
Diğer 28 Şubat'çılarla devam edelim. YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, yardımcısı Nur Serter ve tabii akademideki diğer yandaşları.
Hepsi başörtüsü yasağı gibi bir onursuzluğu, ikna odaları gibi şeref yoksunu bir uygulamayı, cuntacı askerlerden aldıkları talimatla canla başla uygulayan postal yalayıcılardı.
O dönem aktif siyasette olanların ve 28 Şubat'a destek çıkanların bir listesini yapalım mesela.
Utanılacak ama bir türlü utanmayan yüzleri gözümüzün önünden hiç gitmesin. Ah, bir de gazeteciler var.
Bugün hepsi birer özgürlük kahramanı geçinen bu ahlaksızları da devamlı hatırlayalım ve hatırlatalım.
Hesaplaşalım, hesap soralım, darbeciliklerini her fırsatta yüzlerine vuralım ki bir daha cesaret edemesinler.
Hadlerini bildirelim ki bir daha Meclis'te başörtülü bir kadına had bildirmeye teşebbüs edemesinler!
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