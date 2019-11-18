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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 18 Kasım 2019, Pazartesi

Başörtülüye saldırı!

EĞER AK Parti değil CHP iktidar olsaydı, AK Parti iktidarın somut eylemlerini eleştirmek yerine meseleyi sabah akşam dine diyanete getirseydi, 'CHP iktidarında toplumumuz her gün daha fazla gavurlaşıyor' deseydi, 'CHP eline geçirdiği her fırsatı toplumu dinsizleştirmek için kullanıyor' iddiasında bulunsaydı, İktidar partisi olan CHP şehrin önemli bir camisini restore ettirmek istediğinde 'restorasyon bahanesi ile camiyi kapatacaklar. Cami dinimizin sembollerinden birisidir. Kitapsız CHP'ye el sürdürmeyiz' itirazını dile getirseydi, Milli Eğitim'deki alakalı alakasız her sorunu CHP'nin dinsiz olduğu iddiasına bağlasaydı. 'CHP okullarımızı dinsizleştirerek eğitimin kalitesini düşürmüştür' gibi akla ziyan cümleler kursaydı, Ülkede bir kadın cinayeti işlendiğinde AK Partili sözcüler hemen ekranlarda boy gösterse ve 'CHP'nin bilmem kaç yıllık dinsizleştirme politikası nedeniyle kadın cinayetlerinin sayısı hızla arttı' gibi hem gerçeğe hem de mantığa aykırı laflar etseydi... Liste uzayıp gider, okurken bile insana sıkıntı veren daha çok saçmalığı örnek olarak verilebiliriz.
Biz gelelim sonuca. Eğer tablo dediğim gibi olsa, CHP iktidar ve AK Parti muhalefet olsa ve AK Parti yıllardır muhalefet namına yukarıda sıraladığım can sıkıcı cümleleri kursa, emin olan insanlar yoldan geçen başı açık kadınlara 'başı açıksa CHP'lidir' gibi saçma bir mantıkla saldırırlardı. Bugün başı örtülü kadınlara karşı saldırılar artıyorsa bunun nedeni CHP'nin bu topluma ektiği kutuplaşma fitnesidir.
17 yıldır siyaset namına ortaya somut bir şey koyamadıkları için, iktidar politikalarının yanlışlarını seçmene gösteremedikleri için, sık sık Atatürk'e, laikliğe, çağdaşlığa, baloya, sarı saça, sakala, kıla, tüye sarmalarıdır.
Nasıl olmasın ki?
Çok net; CHP'nin bugünkü yönetimi toplumda yaşanan İslam karşıtı saldırganlıkların hepsinin dolaylı azmettiricisidir.
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