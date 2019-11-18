Başörtülüye saldırı!
Biz gelelim sonuca. Eğer tablo dediğim gibi olsa, CHP iktidar ve AK Parti muhalefet olsa ve AK Parti yıllardır muhalefet namına yukarıda sıraladığım can sıkıcı cümleleri kursa, emin olan insanlar yoldan geçen başı açık kadınlara 'başı açıksa CHP'lidir' gibi saçma bir mantıkla saldırırlardı. Bugün başı örtülü kadınlara karşı saldırılar artıyorsa bunun nedeni CHP'nin bu topluma ektiği kutuplaşma fitnesidir.
17 yıldır siyaset namına ortaya somut bir şey koyamadıkları için, iktidar politikalarının yanlışlarını seçmene gösteremedikleri için, sık sık Atatürk'e, laikliğe, çağdaşlığa, baloya, sarı saça, sakala, kıla, tüye sarmalarıdır.
Nasıl olmasın ki?
Çok net; CHP'nin bugünkü yönetimi toplumda yaşanan İslam karşıtı saldırganlıkların hepsinin dolaylı azmettiricisidir.
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