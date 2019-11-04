Siz ahmak değilsiniz sayın Arınç
Bunları gördükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitlerine aynen katılıyorum. [...] Ben hükümetin içinde ve MGK üyesi olarak da bu yapıyla mücadele eden insanlardan birisiyim. Bu yüzden kimse beni paralel devlet yapılanması ile ilgili irtibatlı, onları savunan bir kişi olarak görmesin.
[...] Şunu açıkça söylüyorum, bunu ben darbe gecesi öğrenmiş olmakla, 'yahu ne kadar ahmakmışsın, bunu herkes söylüyordu' diyebilirler." Yukarıdaki sözler Sayın Bülent Arınç'a ait. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra yaptığı açıklamadan. Noktasına virgülüne dokunmadan buraya aktardım.
Sadece arada birkaç cümleyi çıkarttım. Çıkarttığım cümleler anlamı değiştirecek cımbızlamalar değil. İsteyen açıklamanın tümünü kolayca bulabilir zaten.
Sayın Arınç merak etmesin, kendisine önceki açıklamalarını hatırlatıp ahmak demeyeceğim.
Rolleri değişsek, aynı durumda Sayın Arınç olsa muhatabına rahatlıkla ahmak derdi belki de. Ancak ben daha ilkeli bir hayat yaşamaya gayret ettiğim için bunu yapmayacağım.
15 Temmuz'dan önce canhıraş bir şekilde FETÖ'ye sahip çıkan bir Arınç vardı karşımızda. FETÖ diye bir örgütün olmadığını, mahkemelerin örgütün varlığını gösteren somut bir delil bulamadıklarını söylüyordu.
FETÖ'ye silahlı terör örgütü denilmesine çok bozulduğu için verip veriştiriyordu. Türkiye'de hukukun kalmadığını, otoriter bir atmosfere sürüklendiğimizi iddia ediyordu.
Sonra FETÖ, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni gerçekleştirdi. Arınç da günah çıkarttı. Ben de FETÖ ile mücadele ettim. Cumhurbaşkanı'nın FETÖ hakkındaki görüşlerine aynen katılıyorum. Eski görüşlerim için bana ahmak diyebilirsiniz, dedi. O zaman da bu açıklamaların samimiyetine inanmamıştım. Ama kalbini yarıp bakmadığımız için elden bir şey gelmiyordu.
Bugün Sayın Arınç tekrar fikir değiştirmiş. KHK'ları eleştiriyor.
Hatta kendi anlattığına göre etrafını KHK'lılarla doldurmuş. Ev işlerine yardım eden kişi KHK'lı, benzin aldığı pompacısı KHK'lı, pazarda limon aldığı satıcı KHK'lı. Bir de damadı var Sayın Arınç'ın. Onun da muhakkak bir 'KHK mağduriyeti' vardır. Üye olduğu birçok FETÖ'cu kuruluş vardı. Muhakkak KHK ile kapatılanlar vardır arasında.
Acaba ne değişti de FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı ile tamamen aynı düşünüyorum diyen Arınç yine fikir değiştirdi. Keşke bunları da kamuoyu ile paylaşsa.
Belki yarın bir gün bu fikirleri için de pişman olur. Bana isterseniz ahmak deyin, diye veciz açıklamalar yapar.
Bir şeyden eminim; siz ahmak değilsiniz Sayın Arınç. Ahmak olduğunuz için değil aksine akıllı olduğunuz için ikide bir FETÖ konusunda kendini ahmak ilan ettirecek farklı açıklamalar yapıyorsunuz. Siz de bir şeyden emin olun; biz de ahmak değiliz. Ne olup bittiğini görüyoruz. 'Bu saatten sonra ben torun severim' diyen bir eski siyasetçinin neden canını dişine takıp KHK'lıların derdine düştüğünü de biliyoruz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gerici Cumhuriyetçilik 01 Kasım 2019, Cuma İLK mektepten itibaren bize "Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir" diye öğrettiler. Ve bu tanım halkımızın...
- Cumhuriyet Değnekçileri 28 Ekim 2019, Pazartesi YARIN Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü. Bugün 1923'te silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı kazanan...
- Türkiye istediğini aldı 25 Ekim 2019, Cuma TÜRKİYE'NİN Suriye'de devam eden ihtilafla ilgili iki temel hedefi var. Birincisi Türkiye sınırında hiçbir terör...
- Susmaya razıyız 21 Ekim 2019, Pazartesi FIRAT Kalkanı Harekatı başladığında sureti haktan görünüp eleştirdiler. 'Türkiye DEAŞ belasını başımıza saracak'...
- Haklıyız! 18 Ekim 2019, Cuma SİZ bakmayın ortalığın toz duman olduğuna. Avrupa'dan ve ABD'den gelen kınama açıklamalarına, ambargo tehditlerine....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.