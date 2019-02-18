CHP’li değilmişim gibi çek
Neredeyse CHP adayı olduklarını söylemeyecekler. Vatandaşla temasa geçtiklerinde partilerinin adını, hele hele genel başkanlarını anmamaya azami özem gösteriyorlar. Sanki dün topraktan bitmiş, bugün de belediye başkanlığına aday olmuş gibi konuşuyorlar. Ortalıkta ne partilerine dair, ne de geçmişlerine dair bir ibare var.
Nedeni az çok belli...
CHP'nin adayları partilerinin ağır mirasını yüklenmek istemiyor.
Seçmenden oy isterken, zamlar, yasaklar, kuyruklar, terör örgütlerine destek, kriz, kaos, bozgunculuk ile anılan bir partiyi neden öne sürsünler.
Gelgelelim CHP, yoldan çevirdiği birisini aday gösterse koşa koşa oy verecek bir kitle de var. Onun için belediye başkanları CHP'de siyaset yapmaya, CHP adayı olmaya devam ediyorlar. Garanti kitlenin oyunu alabilmek için. Seçim çalışması yaparken de CHP'nin adını ağızlarına bile almıyorlar ki daha gerçekçi ve akılcı nedenlerle oy veren diğer seçmen kesimlerini de ikna edebilsinler.
Çok da kötü bir taktik değil aslında.
Daha doğrusu, iyi bir taktik olabilirdi eğer somut projelerle desteklenseydi. Yani CHP'li başkan adayları parti meselelerine pek girmezlerdi ama seçmenin önüne iyi çalışılmış, hazırlanışmış projeleri koyarlardı. CHP'nin yasakçı, zamcı, seçkinci geçmişine söz geldiğinde de 'projelerden konuşalım' diyebilirlerdi.
Ama ortada proje yok!
CHP'li başkan adaylarına göre sorun çok; trafik, kirlilik, çevre, imar, sağlık, toplu taşıma, güvenlik... Sorunları peş peşe sıralıyorlar ama iş çözüme gelince o kadar cömert değiller. Saydıklarını sorunların nasıl çözüleceğini söylemiyorlar. Evet İstanbul'da bir trafik sorunu var. Bunu zaten AK Parti de, başkan adayı Binalı Yıldırım da inkar etmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da çözüm önerisi sunmadan trafik sorunu olduğunu söylemesi bir kıymet ifade etmiyor.
Yönetmeye talip oldukları şehirler için somut projesi olmayan CHP adayları, yerel yönetimlerin yetki alanının dışındaki konularda ise proje açıklamaya çok meraklı. Ankara adayı Mansur Yavaş 'emeklilikte yaşa takılanlar'ın sorunu çözeceğini açıkladı mesela. Yavaş; çalışma bakanı değil, SGK genel müdürü değil, milletvekili değil, cumhurbaşkanı hiç değil. Ama kafasına göre milleti emekli edeceğini söylüyor.
Ekrem İmamoğlu başka bir alem.
Üniversite öğrencilerine burs vermeyi vaat etmiş kendisi. Fikir güzel olmasına güzel de ortada başka bir sorun var.
Yapamaz, burs veremez, verirse eğer hakim huzuruna çıkartıp yargılarlar.
Neden mi?
Çünkü İmamoğlu'nun partisi CHP 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Belediyelerin üniversite öğrencilerine burs vermesine izin veren kanun maddesinin iptali için dava açtı.
Gerekçeleri de şuydu; belediyenin vazifesi belediyecilik hizmetleridir, burs vermek değildir. O zamanlar Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurularını emir telakki ederdi. Mahkeme ilgili maddeyi iptal etti. Yani CHP'nin başvurusu sayesinde o zamandan beri belediyeler öğrencilere burs veremiyor.
Sayın İmamoğlu, haydi CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzınıza almayarak idare ettiniz, CHP'nin iptal ettirdiği kanunu ne yapacaksınız?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kuruyor, Kurmuyor, Kuruyor, Kurmuyor... 16 Şubat 2019, Cumartesi 'Yeni Parti' sezonu açıldı. Vatana, millet ve dahi kenarda köşede sırasını bekleyen siyasi cenazelere hayırlı...
- Genel seçim havasına mı giriyoruz? 11 Şubat 2019, Pazartesi Başını CHP'nin çektiği, İYİ Parti'nin resmen, HDP ve Saadet'in de örtük şekilde desteklediği ittifak; Cumhur İttifakı'nı...
- Yuvarlak hesap CHP 08 Şubat 2019, Cuma MANSUR Yavaş "Eğer bu seçimde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsam bir daha aday olmam ve siyaseti bırakırım"...
- 28 Şubat İstismarcıları 04 Şubat 2019, Pazartesi GEÇEN sene 28 Şubat'ın yıldönümünde bir televizyon yayınına katıldım. Yayında başörtülü bir akademisyenle birlikteydik....
- Parti içi demokrasi değil rant kavgası 01 Şubat 2019, Cuma CHP'DE kavga kıyamet hız kesmeden devam ediyor. Ortalık toz duman, kim kimin adamı, kimin hesabına çalışıyor kestirmek...
- Kuruyor, Kurmuyor, Kuruyor, Kurmuyor...
- Genel seçim havasına mı giriyoruz?
- Yuvarlak hesap CHP
- 28 Şubat İstismarcıları
- Parti içi demokrasi değil rant kavgası
- CHP Mağlup, Koltuk Sağlam, ‘Adam’ Kazanan
- Kılıçdaroğlu’na rağmen CHP’li
- Atatürk Endüstrisi
- Kılıçdaroğlu’nun meşruiyet krizi
- BBC Türkçe, hayırdır?