Yuvarlak hesap CHP
Hem daha kaç sefer aday oldu ki Yavaş?
Hepi topu üç sefer; üstelik ilki başka partiden. Yuvarlak hesap 15-20 sefer seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu örnek alsa ömrünün sonuna kadar Ankara adayı olabilir. Malum Kılıçdaroğlu her seçimden sonra kendisini seçimin galibi ilan edecek bir hesap yapıyor; oyumuz binde 1 arttı o zaman biz galibiz; AK Parti yüzde 50'den yüzde 49'a düştü, seçimin galibi CHP; sandıktan hükümet değil kaos çıktı, CHP kazandı... Mansur Yavaş da bir bahane bulur. Mesela; önceki seçimde AK Parti'ye karşı kaybetmiştim, şimdi ittifak adayına karşı kaybettim, seçimin galibi benim diyebilir. Yuvarlak hesap 3-5 adaylık hakkı daha var Yavaş'ın.
Kılıçdaroğlu'nun taktikleri kesmedi ise Muharrem İnce'yi takip edebilir. "50 günde yüzde 30 oy aldım, 500 gün kampanya yapsaydım yüzde 50'yi geçerdim" dedi malum Muharrem İnce. Yenilen için güzel bir avunma, güzel bir hesap. İnce'nin taktiğini uygular mı bilmem çünkü farklı ekollerden geliyor. Muharrem İnce en azından bir mertlik gösterdi. Yuvarlak hesaba başvurmadı. Mağlubiyeti kabul etti. 'Adam kazandı' diyerek tartışmaya noktayı koydu. Ama Mansur Yavaş hâlâ seçimde hile olduğu için kaybettiğini iddia ediyor. O dönem CHP'nin seçim işlerine bakan genel başkan yardımcısı Emrehan Halıcı aksini söylese de Mansur Yavaş hâlâ seçime hile karıştığını, kendisinin kazandığını öne sürüyor. Sadece genel başkan yardımcısı olsa bir derece kabul edilir ama CHP il başkanı da "Elimizdeki tutanaklarla YSK verileri arasında bir tutarsızlık yok" açıklaması yaptı. Yavaş o açıklamayı da kabul etmedi, ısrarla 'aslında yuvarlak hesap 5000 oy farkla ben kazanmıştım, seçime hile karıştı' diye diretiyor.
Rakamlarla başladık, rakamlarla devam edelim. CHP'lilerin pek sevdiği bir hanımefendi var; Nevşin Mengü. Bir ara CNN Türk'te sunuculuk yapıyordu.
Nevşin hanım, üzerinize afiyet, baya bir radikalleşince CNN Türk ufaktan yol verdi kendisine. Nevşin Hanım bu günlerde sosyal medya fenomeni olmak yolunda hızla ilerliyor ama tersten... En son 'kardeşimi polis kaçırdı' diye ortalığı birbirine düşürmüştü. Millet yapma etme polis adam kaçırmaz, ifadeye çağırır, karakola götürür, gözaltına alır dediyse de Nevşin hanım 'kaçırıldı da kaçırıldı' diye tutturdu. Bir iki saat sonra kardeşi ifadesini vermiş, elini kolunu sallaya sallaya çıktı ortalık yere. İşte bu Nevşin hanımın bindiği uçak yeni havalimanına inmiş.
'Uçaktan terminale gelmemiz 45 dakika sürdü' diyor. Yuvarlak hesap da değil tam sayı vermiş üstelik. Bereket yine panik yapıp tweet atmamış; uçaktan ineli 45 dakika oldu. Otobüs bizi uzak bir yere götürüyor. Tüm yolcular kaçırıldı....
Bir de Yaşar Okuyan var. "MHP yüzde 10 oy alsın Tandoğan Meydanı'ında anırırım" demişti.
MHP yüzde 10'dan fazla oy aldı ama Yaşar bey anırmadı.
Anırmasın zaten; kendi kendini iki paralık etmeye meraklı olsa da bakanlık yapmış birisinin Tandoğan Meydanı'nda eşek gibi anırması hoş olmaz.
Anırmanın kazası niyetine mi bilmem, Yaşar bey CHP'ye katılmış. Rozetini de Genel Başkan Kılıçdaroğlu takmış. Öyle olması münasip. Kolay değil yaşayan en tecrübeli siyasetçi olabilir Yaşar bey.
Karnesine rakamlarla bakalım; 70'lerde MHP'li, 90'larda ANAP'lı bakan, 2002 tekrar MHP, 2004 DTP Genel Başkanı, 2005 Hür Parti, 2008 HYP, 2017 Vatan Partisi, 2018 İYİ Parti, 2019 CHP... Bu tecrübe ile ancak yuvarlak hesap 15-20 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine yakışırdı. Vatandaş da merak ediyor;
Yaşar Okuyan'ın CHP'ye geçmesi seçim sonuçlarını nasıl etkiler?
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