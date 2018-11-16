Benden söylemesi: Bu da gol olmaz

SERSERİLER Kralı filminde Ofsayt Osman karakterini canlandıran merhum Sadri Alışık filmin belki de en vurucu sahnesinde mahkeme heyetine şöyle seslenir; "Söyleyin be, Allah rızası için söyleyin be, gene mi atamadım golü, ha?

Bu da mı gol değil be? Gol mü?

Bu da mı gol değil be?

Adaletine insanlığına kurban olayım hakim bey, bu da mı gol değil?" Ofsayt Osman'ın oldukça dokunaklı 'bu da mı gol değil?' sorularına mahkemeyi izleyenler ağlayarak 'gol' diye cevap verir. Ve sahnenin finalinde Osman'ın konuşmasından çok etkilenen babacan hakim elini kürsüye vurarak kararını açıklar;

'GOL!'

Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Gerçi seçime daha dört aydan uzun bir süre var ama seçim gündemin yavaş yavaş merkezine oturuyor. Son günlerde yaşanan ezanın yasaklanması ve Atatürk polemikleri siyasetin gündemini iyiden iyiye seçime çevirdi. Araştırma şirketleri anket yapmaya ve sonuçları yayınlamaya başladılar. İlk gelen anket sonuçlarında büyük bir sürpriz yok.

Kalan dört ay içerisinde siyasette büyük değişiklikler olmazsa, yerel seçim sonuçları beklenildiği gibi olacak anketlere göre. AK Parti seçimin galibi, CHP de kaybedeni olacak. Tabii ki parti değiştiren belediyeler olacaktır, bazı yerlerde açıklanan iyi veya kötü adaylar o bölge için seçim sonucunu etkileyecektir. Aday faktörü büyükşehirlerde de şüphesiz belirleyici olacak. Ancak tüm bunlara rağmen genel tablo seçmenin büyük çoğunluğunun görüşünü değiştirmediğini gösteriyor. Ama seçim yaklaştıkça ve anket sonuçları gelmeye başladıkça CHP'lilerin gerçeklikle olan mesafesi de hızla açılmaya başlıyor. Anket sonuçları hakkında verdikleri tepkiler maalesef öncekiler gibi. Şimdiden açıklanan ve AK Parti'yi seçimin galibi olarak gösteren her ankete tepki göstermeye başladılar. Anket şirketinin yandaş olduğunu, AK Parti'nin bu kadar başarılı bir sonuç almasının mümkün olmadığını, ülkede ekonomik sıkıntılar yaşanırken AK Parti'nin yüksek oy alamayacağını, tanıdıkları bildikleri birçok AK Partili'nin 'bir daha oy verirsem ellerim kırılsın' diye yemin üzerine yemin ettiğini söylüyorlar. Yine ümitlenmeye başladılar.

Ama içi boş, gerçeklik payı olmayan, çocukça bir umut.

Bir gündüz düşü adeta.

Son seçimden bu yana CHP parti olarak neyi değiştirdi, topluma ne söyledi de insanlar CHP'ye oy versin sorusunun cevabını vermeyen bir boş hayal.

Bu sefer 'kesin gol olur' diyorlar. Bu sefer başarırız, AK Parti'yi sandıkta yeneriz. Tıpkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi. Tabii ki henüz yapılmamış bir seçimin sonuçları hakkında kesin konuşmamak gerekiyor ancak CHP'nin kazanacağına dair hiçbir gerçekçi emare yok ortada. Kalan dört ayda da böyle giderse yine 'gol' olmayacak.

Ve CHP'liler yine büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bu sefer bir Muharrem İnce çıkıp, 'Adamlar seçimi kazandı. Bu iş bitti, seçimde hile yok' demek cesaretini de gösteremeyecek belli ki. Hepten yılgınlığa ve yıkıklığa sürüklenecekler. CHP'liler seçim sonuçları geldikçe 'bu da mı gol değil?' diye soracaklar; 'yine mi olmadı, yine mi beceremedik?'

Yine mi kazanamadık?

Benden söylemesi her sahne Ofsayt Osman'ın ki gibi mutlu sonla bitmiyor.

Siyaset de film değil!

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