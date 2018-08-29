Haliniz hal değil!
ABD ile yaşadığımız gerilimi ele alalım...
Türkiye'yi eleştirmek için yanıp tutuşanların iddialarından birisi şu; Türkiye'de eğer adil bir hukuk sistemi olsaydı ABD rahip Brunson'ın serbest bırakılması için bu kadar baskı yapmazdı, diyorlar. Yani ABD Türkiye'de tutuklamaların hukuki olmadığını siyasi olduğunu bildiği için Brunson'ı serbest bırakın baskısı yapıyormuş. Eğer tutuklamalar hukuki olsaymış baskı yapmak akıllarına gelmezmiş.
El-insaf!
Baştan FETÖ elebaşı olmak üzere Türkiye'nin hukuki iade taleplerini dikkate almayan, Türkiye'nin proje ortakları arasında yer aldığı f-35 savaş uçaklarını hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak teslim etmemekle tehdit eden, Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarını ve anlaşmalarını çiğneyerek Türkiye'ye ve diğer birçok ülkeye gümrük duvarı uygulayan, Özetle bir tarafında uluslararası hukuku bir bütün olarak hiçe sayan ABD'nin diğer tarafında Türkiye'nin olduğu bir denklemde Türkiye'yi hukuka saygılı olmadığı için eleştirmek...
Bir diğer iddiaları ise ekonomiyle alakalı.
Türkiye'nin ekonomisi kırılgan olmasaymış, zaten doludizgin krize gitmeseymişiz ABD'nin ekonomik yaptırımları bu kadar etkili olmazmış.
Aramızın pek de iyi olmadığı Avrupa ülkeleri bile Türkiye'de bir ekonomik kriz olmadığını ancak ABD'nin bir ekonomik saldırısı olduğunu söylerken, Ülkenin belli başlı bankalarının genel müdürleri peş peşe açıklamalar yapıp borç stoku ve bütçe açığı gibi birçok göstergenin olumlu seyrettiğini not ederken, İş adamları ekonomik krizden çok uzak olduğumuzu ve finansal atağı atlatacağımızı beyan ederken...
Meselenin taraflı tarafsız uzmanları olup bitenin ABD'nin finansal saldırısı olduğunu söylüyor ama kendi ülkesine neredeyse düşmanlık derecesinde karşı olanlar ekonomik kriz var ve nedeni kötü ekonomi politikaları diyor. Dolar bir gece yarısı operasyonu ile yedi lirayı görmüş ve hızla altı lira seviyesine gerilemişken konuşmaya dolar yedi liraya dayandı diye başlayan bir zihniyetten söz ediyoruz.
Tüm bunları sıralayınca da alınıyorlar; bir vatansever siz misiniz, biz vatan haini miyiz diye kızıyorlar.
Kimseyi vatan haini ilan etmek gibi bir niyetimiz yok ama haliniz de hal değil!
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- İsmail Çağlar
- Haliniz hal değil!
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