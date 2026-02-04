SON DAKİKA
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Toparlanma zamanı

Eklenme Tarihi 4 Şubat 2026

Trabzonspor'un son bir aylık düşüşü artık tartışma konusu olmaktan çıktı çıplak gözle görülen bir gerçek hâline geldi. Oyun hızı, hücum üretimi, savunma direnci, arzu ve motivasyon… Ligin ilk yarısında izlediğimiz takım profiliyle bugün sahadaki görüntü arasında belirgin bir mesafe var. Bu duraklama evresi beklenenden uzun sürdü ve artık bahane üretmeden toparlanma zamanı. Bu sezon Trabzonspor'un en çok zorlandığı başlık ise net. Dar alana karşı hücum. Beşiktaş derbisinde yaşanan tıkanıklık,

Süper Lig'de Eyüpspor karşısında tekrarlandı, yetmedi, 1. Lig temsilcisi Vanspor'a ve 2. Lig ekibi Fethiyespor'a karşı da benzer senaryolar izlendi. Çünkü artık ligde seviye farkı küçüldü. Her takım disiplinli savunma yapıyor ve bu blokları aşabilmek için yalnızca plan yetmiyor, yüksek bireysel kalite ve tempo da gerekiyor. Trabzonspor ise devre arası transfer döneminde hem geç kaldı hem de kararsız bir görüntü verdi. Önlerinde hâlâ kısa ama kritik bir zaman dilimi var. Bu süreçte radikal ve net kararlar alınmazsa sezonun ikinci yarısı ilk yarının devamından ziyade çok daha sert ve maliyetli geçebilir.

