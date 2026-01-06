Ulaş Özdemir

Galatasaray'ın kadro derinliği bazı oyuncuların yokluğunu tolere edebilecek güçte. Ne yazık ki Trabzonspor için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bordo-mavililer hem nicelik hem nitelik açısından eksik bir kadroyla mücadele ediyor. Sakatlıklar, form kayıpları ve Afrika Kupası'na giden Oulai ile Onuachu bu tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Trabzonspor'un maça başlangıç planı agresif bir ön alan presinden ziyade Galatasaray'ı bekleyen bir oyun anlayışı üzerine kuruluydu. Bu tercih eleştirilebilir ama mevcut kadro gerçekliği düşünüldüğünde anlaşılır. Bu noktada ister istemez akıllara sezonun ilk yarısında Rams Park'ta oynanan maç geliyor. Trabzonspor'un o karşılaşmada geriden pasla çıkış ve ön alan presi konusunda verdiği ders hâlâ hafızalarda. "Bugün neden aynı şey denenmedi?" sorusunun cevabını ise herkes biliyor. Yaklaşık iki aydır Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu futbolcu profillerini dile getiriyorum. Fatih Tekke ve öğrencileri sezonun büyük bölümünde gerçekten çok değerli işler yaptı.

Ancak son bir ayda yaşanan düşüş, klasik bir "form grafiği" meselesiyle açıklanamaz. Asıl problem, kadronun giderek erozyona uğraması. Mevcut tablo alınan skorların da temel sebebi.Bu sürece müdahale edilmezse, çok iyi başlayan bir sezon kimsenin öngörmediği bir şekilde sonuçlanabilir. Şu ana kadar verilen emeklerin heba olmaması için Trabzonspor'un vakit kaybetmeden nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur.