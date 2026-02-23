SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Zeminden galibiyete
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları

Zeminden galibiyete

Eklenme Tarihi 23 Şubat 2026

Maç öncesi Trabzonspor'un üç stoperli ilk 11'i doğal olarak 3-5-2 ya da 3-4-3 beklentisini doğurdu. Kağıt üzerinde bu tercihin belirli bir planın ürünü olduğu düşünülebilirdi. Fakat sahadaki yerleşim bu planın karşılığını vermedi. Özellikle ilk 20 dakikada bordo-mavililer sahaya doğru yayılamadı, hatlar arası mesafe açıldı, geçiş savunması kırılganlaştı. Gaziantep bu dağınıklıktan ciddi boşluklar üretti. Zemin biraz daha elverişli, rakip son vuruşlarda biraz daha mahir olsa tablo Trabzonspor adına çok daha ağır olabilirdi. 20. dakikada gelen gol bir anlamda teknik heyetin alarm düğmesine basmasına yol açtı. Fatih Tekke'nin kenardan müdahalesiyle takım yeniden dörtlü savunma düzenine döndü.

Bunun doğrudan sonucu demek iddialı olur ancak sistem değişikliğinin ardından oyunun dengelenmesi ve gollerin gelmesi tesadüf olarak da açıklanamaz. Trabzonspor'un devreye önde girmesi o kaotik ilk bölümün ardından yakalanabilecek en rasyonel senaryoydu. İkinci yarı ilk devreden bütünüyle kopmadı. Skor dezavantajıyla birlikte Gaziantep daha fazla risk aldı, ön alan baskısını artırdı. Bu durum Trabzonspor'a geniş alanlar sundu. Ne var ki bu boşlukları skora tahvil edecek bitiricilik kalitesi sahaya yeterince yansımadı. Hücum organizasyonları çoğu zaman son pas ya da son vuruşta sekteye uğradı. Fatih Tekke'nin maç içinde iki kez diziliş ve rol değişikliğine gitmesi teknik ekibin arayışını gösteren önemli bir detaydı. Bu, oyundan duyulan memnuniyetsizliğin sahadaki yansımasıydı.

Net bir baskı planı ya da oturmuş bir set hücumu izleyemedik. Mücadele zaman zaman doğaçlama bir karakter kazandı. Trabzonspor'un bu tıkanıklığının temelinde kanat varyasyonlarının sınırlı oluşu yatıyor. Genişlik üretilemeyince merkez kalabalıklaştı oyun sıkıştı. Bu noktada Zubkov'un dönüşü hem oyun genişliği hem de hücum sürekliliği açısından kritik görünüyor. Onana'nın güven veren refleksleri ve kritik anlarda yaptığı müdahaleler takımın ayakta kalmasını sağladı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Karbon goller 15 Şubat 2026, Pazar Tekke-Ball 08 Şubat 2026, Pazar Toparlanma zamanı 04 Şubat 2026, Çarşamba Ruhun önemi 24 Ocak 2026, Cumartesi
689 milyon devretti
689 MİLYON DEVRETTİ
CHP’li belediyeler vatandaşı çöp çamur çukura mahkum etti
Yetti artık
Doğal gaz abonelik işlemlerinden devrim! 6 taksitle ödenebilecek 65 yaş üzeri ödemeyecek
Doğal gazda yeni dönem
Trabzonspor yeni galibiyet serisi için deplasmanda
Fırtına seri peşinde
Kul tövbe edince Allah sevinir
Kul tövbe edince Allah sevinir