PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kızılcık şerbeti!
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 20 Eylül 2024

Kızılcık şerbeti!

Dün akşam izlediğim Trabzonspor, son dönemlerin en kötü performansını (son 10 dakika hariç) sergiledi.
Sahada ne fiziksel ne de zihinsel varlık gösterebilen, tamamen dağılmış bir takım vardı. Geçen hafta Aspor yayınında söylemiştim:
"Trabzonspor'un kendine gelmesi, hem bedensel hem de zihinsel olarak toparlanması, 10 ila 12 haftayı bulur." Görünen o ki, buradan ayağa kalkmak gerçekten zor olacak. Bu takım, sezon öncesi kampta neredeyse hiç çalışmamış.
İki hazırlık maçıyla geçiştirilen kamp dönemi, ne ileriye ne geriye adım atabilecek fiziksel düzeye ulaşamamış bir takım var karşımızda. Her şey eksik, her şey yarım! "Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir" derler. Fiziksel yetersizlikler, zihinsel anlamda hazırlıksız girilen bu sezonda yaşananları tamamen açıklıyor. Sahada, başarısız bir atak girişimi ya da basit bir pas hatası sonrasında oyuncuların beden dillerinde özgüven kaybı net bir şekilde görülüyor. İkili mücadele kazanamayan, pres yapamayan, geriye koşamayan bir takım izliyoruz. Oysa ki, sezon başındaki antrenmanların kalitesi, o sezonun kaderini belirler.
Fiziksel ve zihinsel toparlanma sağlandıktan sonra, oyunun taktiksel ve stratejik boyutlarını konuşmaya başlayabiliriz. Ancak o zamana kadar, kızılcık şerbeti içecek Şenol Güneş'in Allah yardımcısı olsun. Zira, karşımızda her anlamda çökmüş bir takım var. Şu an tek ışık, takımın kalesinde parlayan Uğurcan Çakır. Ve Anthony Nwakaeme. 35 yaşında olmasına rağmen, yine klasik performansını sergiledi ve maçı çözen adam oldu.
Oyun zekâsı, top kontrolü ve bitiriciliği tartışmasız seviyede. Yaptığı asistler, rakip savunmayı dağıtan çalımları ve oyuna kattığı sakinlikle Trabzonspor'un en kritik kozlarından biri. Yaşı ilerlemiş olabilir ama futbol zekâsı ve yeteneği hiç yaşlanmıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Dayanak! 16 Eylül 2024, Pazartesi Ruh lazım! 02 Eylül 2024, Pazartesi Artık son bulmalı 30 Ağustos 2024, Cuma Kıvılcım 23 Ağustos 2024, Cuma
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son haline bakın! Sandık Kokusu’nun Tılsım’ı Mina Akdin ile pijama partisinden paylaştı
Son haline bakın! Pijama partisinden paylaştı
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü!
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
Narin Güran’ın Adli Tıp Raporu tamamlandı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağı neden koptu? Cinsel istismar var mı?
Narin Güran'a ne oldu?
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
ÖZEL | Mourinho'dan derbiye özel video!
Leonardo geri döndü! Arda Kural’ın paylaştığı son fotoğraf olay oldu
Leonardo geri döndü! Arda Kural'ın paylaştığı son fotoğraf olay oldu
SON DAKİKA