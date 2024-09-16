Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıktı Beşiktaş karşısında.

Beşiktaş hem takım hem fiziksel anlamda Trabzonspor'dan çok iyi durumda olduğu aşikardı.

Karşılaşma 11'e 11 devam etseydi bile Trabzonspor da fiziksel bir düşüş yaşayacaktı ama 13'üncü dakikada Visca kırmızı kart görünce ki bence maçın kırılma anı, işler Bordo Mavililer adına çok zora girdi. Trabzonspor 10 kişi kalmasına rağmen golü buldu fakat bundan sonra nasıl savunma yapacağı çok önemliydi. Merkezden haddinden fazla delindi Trabzonspor.

Bu karşılaşmadan önceki söylemlerimde Beşiktaş'ın dar alanda dikine kat edebilen topçu sayısının fazlalığından ve bunun meydana getirebileceği tehlikelerden bahsetmiştim.

Özellikle Gedson ve Rafa Silva bu konuda çok iyi sınav verdi.

Gayet sabırlı şekilde Trabzonspor'un yayı üzerinde o pas trafiğine devam ettiler ve cezayı da kestiler.

Trabzonspor en azından ilk yarı skoru koruyabilseydi, maçın senaryosu daha farklı olabilirdi.

Trabzonspor ilk yarıya göre merkezi daha iyi kapattı. Eksik takımlar böyle zamanlarda kanatları daha fazla riske eder, göbekten delinmemek için. O riski aldı Trabzonspor ve Savic önderliğinde mümkün olduğu kadar oyuna havadan iyi müdafaa etti. Bir parantez Uğurcan Çakır'a. Prime zamanlarından bir kesit sundu bize. Bu alınan 1 puan en çok ona yazar. Çok değerli ve bir o kadar zor kazanılan 1 puandı.

Kendi sahanda derbi kaybetmek her takımı demoralize eder. Böylesine zorlu geçen maçtan alınan bu puanı çok kıymetli buluyorum. Trabzonspor'un toparlanması için bir işaret fişeği olmasını umuyorum.