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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir 60’a 30!
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 26 Şubat 2024

60’a 30!

TRABZONSPOR son haftalarda hem oyun hem skor olarak işleri yoluna koymuş gözüküyordu. Bu hafta zor günler geçiren Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın başından 60'ıncı dakikaya kadar Trabzonspor sahada istediği her şeyi yaptı.
Hücumdaki hareketlilik, önalan presi, çeşitli varyasyonlar, defansif anlamda sağlam duruş.
Bordo-Mavililer bunların tamamını gayet iyi uyguladı hatta skor rahatlıkla 3-0 ya da 4-0 olabilirdi.

FİZİKSEL ANLAMDA KÖTÜ
Peki 60'dan sonra ne oldu! İki temel sebebi var aslında. Birincisi Trabzonspor'da oyuna giren Onuachu ve Pepe'nin fiziksel anlamda çok kötü durumda bulunmaları. İki oyuncu da Afrika Kupası'ndan iyi dönemedi. Bu fiziksel farkı Adana Demirspor'da da gördük.
Balotelli de çok kötüydü, oyundan çıkmasıyla Adana Demirspor da toparlandı.
Trabzonspor'un iyi ve kötü yanlarından bahsettik. İlk 60 dakikanın referans alınıp son 30 dakikanın hatalarıyla ve eksiklikleri ile birlikte çok iyi çalışılması gerekiyor.

İlk 60 dakikanın referans alınıp son 30 dakikanın hatalarıyla ve eksiklikleri ile birlikte çok iyi çalışılması gerekiyor.

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