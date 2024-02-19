PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Umut oldu
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

19 Şubat 2024, Pazartesi

Umut oldu

GEÇEN hafta "Eşik" başlıklı yazımda, önemli bir galibiyet aldığını belirtmiştik Trabzonspor'un. O eşikten sonra adımlar devam ediyor artık… Ancak ilk yarı gerçekten biz izleyenlerin uykusunu getirecek düzeyde sıkıcıydı. Neredeyse hiç aksiyon olmadı. Ne Trabzonsporlu ne de Pendiksporlu oyuncular hiçbir şekilde maça giremedi.
Bunda hakem yönetiminin de payı vardı. Oyunu çok sık durdurdu.
İkinci yarıda ise Trabzonsporlu oyuncular bir reaksiyon gösterdiler.
Üretkenliğe yansımasa da ciddi anlamda baskı kurdular.
Meyvesini de girdiği pozisyonlarda değil duran topta ve harika Meunier ortasıyla aldılar. Kötü geçen sürecin ardından Trabzonspor belirli bir kadro ve oyun istikrarına kavuşmak üzere gibi.
Afrika Kupası'na giden oyuncuların da dönmesiyle rotasyonu kısmen genişleyecek. Umuyoruz iyi günler devam edecektir.

DEVAM EDEN GERİLİM
Hakem konusuna değinmeden geçemeyeceğim. TFF ve Trabzonspor arasında özellikle Mete Kalkavan olayından sonra devam eden bir gerilim var. Bu gerilim hakemlerin saha içi yönetimlerinden anlaşılıyor. Kasımpaşa, Beşiktaş ve bu maç ile Trabzonspor'un karşılaşmaları oynadığı saatler… Bunlar bize ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını gösteriyor.
Trabzonspor saha içi kadar saha dışı da mücadelesini sürdürmeli, evet, ancak Halil Umut Meler yaşadığı o talihsiz olaydan sonra kötü geri döndü. Özellikle penaltı pozisyonunda da ayıp etti! Gerçekten çok ayıp etti…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Eşik! 13 Şubat 2024, Salı Kalkavan’ın gölgesi! 05 Şubat 2024, Pazartesi Değişim ve destek eli 30 Ocak 2024, Salı Ne yapmalı? 26 Ocak 2024, Cuma
TCG Akın dalgıçları batık gemi içinden yeni görüntüler paylaştı
Batık geminin içinden yeni görüntüler
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
CHP direkt Kandil'le anlaştı!
Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı oluştu! 19-28 Şubat arasında 3’ü 1 arada ödeme yatacak! En düşük maaş alan SSK-Bağ-Kur’luya 6 bin TL ikramiye dahil...
Emekliye 8.500 TL yeni ilave farkı çıktı
Emekli Sandığı, EYT, SSK, Bağ-Kur ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri!
3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri!
50 ilde 1659 arsa satışı yapılacak! 510 bin TL’ye sudan ucuz! %20 indirim 24 ay vade ile geri ödeme taksit tablosu
510 bin TL'ye sudan ucuz!
SON DAKİKA