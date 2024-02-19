Ulaş Özdemir

GEÇEN hafta "Eşik" başlıklı yazımda, önemli bir galibiyet aldığını belirtmiştik Trabzonspor'un. O eşikten sonra adımlar devam ediyor artık… Ancak ilk yarı gerçekten biz izleyenlerin uykusunu getirecek düzeyde sıkıcıydı. Neredeyse hiç aksiyon olmadı. Ne Trabzonsporlu ne de Pendiksporlu oyuncular hiçbir şekilde maça giremedi.

Bunda hakem yönetiminin de payı vardı. Oyunu çok sık durdurdu.

İkinci yarıda ise Trabzonsporlu oyuncular bir reaksiyon gösterdiler.

Üretkenliğe yansımasa da ciddi anlamda baskı kurdular.

Meyvesini de girdiği pozisyonlarda değil duran topta ve harika Meunier ortasıyla aldılar. Kötü geçen sürecin ardından Trabzonspor belirli bir kadro ve oyun istikrarına kavuşmak üzere gibi.

Afrika Kupası'na giden oyuncuların da dönmesiyle rotasyonu kısmen genişleyecek. Umuyoruz iyi günler devam edecektir.

DEVAM EDEN GERİLİM

Hakem konusuna değinmeden geçemeyeceğim. TFF ve Trabzonspor arasında özellikle Mete Kalkavan olayından sonra devam eden bir gerilim var. Bu gerilim hakemlerin saha içi yönetimlerinden anlaşılıyor. Kasımpaşa, Beşiktaş ve bu maç ile Trabzonspor'un karşılaşmaları oynadığı saatler… Bunlar bize ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını gösteriyor.

Trabzonspor saha içi kadar saha dışı da mücadelesini sürdürmeli, evet, ancak Halil Umut Meler yaşadığı o talihsiz olaydan sonra kötü geri döndü. Özellikle penaltı pozisyonunda da ayıp etti! Gerçekten çok ayıp etti…