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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

5 Şubat 2024, Pazartesi

Kalkavan’ın gölgesi!

İÇERİDE tutuyorsun olmuyor, dışarıya atıyorsun olmuyor! Olmuyor, olmuyor!
Dolmabahçe'de dün akşam Mete Kalkavan'ın gölgesi vardı. Beraber Efes maçlarına gittiği, Halil Umut Meler'e yönelik saldırının ardından 'mikrofon kardeşliği' yaptığı Arda Kardeşler, ağabeyi Mete Kalkavan'ı sistemin dışına attıran Trabzonspor'u göz göre göre doğradı.
Önce penaltıyı vermedi, golden önceki faulü es geçti. VAR yönetimi de hiç devreye girmedi.
Herhalde, bu iki pozisyon yaşanırken aynı dakikalarda oynanan Arsenal- Liverpool maçını izliyorlardı.
Evet, skora başka nasıl etki edebilirsiniz?
İşte böyle… Gelelim maça. İşin gerçeği, iki takım da taraftarların beklentilerini karşılayamadı. Çok kritik bir haftada karşı karşıya geldiler. İlk yarı Beşiktaş da Trabzonspor da oldukça temkinliydi ancak bordo mavililer nispeten istediklerini sahaya yansıtabildi. Özellikle savunma anlamında da iyi bir performans gösterdi. Uğurcan'ı ilk defa dakika 43'te gördük.
O da Semih'in harika golüyle sonuçlandı.
İkinci yarı ise ilk yarıya benzer seyretti. Beşiktaş topu bırakıp geçiş kovaladı, başarılı da oldu. Trabzonspor net pozisyonlar vermedi ama Beşiktaş'ın süper yeteneği Semih Kılıçsoy'u engelleyemedi.
Maçın genelinde deplasmandaki bir derbi maçında puan almak için gerekli olan asgari oyunu ortaya koydu Trabzonspor.
Puan alamamasının iki temel sebebi vardı. Semih Kılıçsoy ve Kalkavan'ın gölgesindeki müsabakanın hakemleri

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