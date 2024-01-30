Ulaş Özdemir

ÖNCELİKLE oyun… Trabzonspor son haftalarda dar kadrosunun etkisiyle hem skor hem oyun olarak çok kötü görüntü vermişti.

Teknik Direktör Avcı, bu maç fazla değişiklik yapma imkanına sahip değildi ancak stratejik bir hamleyle klasik 4-4-2'ye yakın bir görüntüyle sahne aldı.

Önceki haftalarda kanatta iyi performans gösteremeyen Fountas'ı, Enis Destan'ın yanında gördük. Visca'yı sağ kanatta, sol çizgide ise Bardhi vardı. Aslında ilk 45 dakika iyi sayılabilecek bir oyun ortaya koydu Trabzonspor.

Daha hareketliydi ve ne yaptığını biliyordu. 2. yarıda yaşanan kısa süreli konsantrasyon kaybı Kasımpaşa'nın iki golüyle sonuçlandı.

Zaten öz güven olarak zayıf görüntü veren takım o dakikadan sonra iyice dağıldı.



TİYATROYU İZLİYORLAR

Trabzonspor'un işi sıkıntılı. Bu süreç nasıl aşılacak, takım nasıl toparlanacak bir yol bulmak gerekiyor elbette! Beşiktaş maçına kadar yeniden başlanmalı… Hakem! Trabzonspor taça çıkmış toptan gol yiyen ender takımlardan biri. VAR'daki Emre Malok ve AVAR'daki Alper Ulusoy, güya 2 dakika izledi ve utanmadan dışarıdaki pozisyondan golü verdi. Bitti mi? Hayır! Penaltı kararıyla da şok ettiler.

Yine VAR yine VAR! Eren Elmalı'nın destek elinin topa vurduğunu belirterek çağırdılar Numanoğlu'nu.

O da verdi. Demek ki destek elini yere düşerken kaybetmeliydi!

Hakemler, ilk ikinin belli olduğu yarışta yukarıyı bırakıp üçüncüyü atamaya çalışıyor. Birileri de şu tiyatroyu bitirmek yerine izliyor.

Afiyet olsun!!!