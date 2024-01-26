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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

26 Ocak 2024, Cuma

Ne yapmalı?

İÇ sahadaki ağır Galatasaray mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'dan bir reaksiyon bekliyordum.
Büyük takımlar böyle ağır sonuçların ardından bir reaksiyon vermek zorundadır ve oyuncular gerçekten ellerinden geleni yaptı ama şunu kabul etmek lazım ki bir kalite bariyerine takıldı.
Özellikle Trabzon'un ileri dörtlüsü Enis-Visca-Bardhi- Fountas, topla birlikte koşu yeteneği sınırlı oyuncular. Bu durum büyük takımı hücum anlamında çok kısıtlıyor. Trabzonspor'un Afrika Kupası'na giden oyuncuları Trezeguet-Onuachu- Pepe dönmeden maalesef rahat maç kazanması mümkün değil. Bu oyuncular dönerse ve takıma da özellikle bir orta saha transferi yapılırsa o zaman biraz iyileşme görebiliriz.
Maçın belirli bölümlerinde Trabzonspor belirli bölümlerinde Rizespor daha aktifti. Ancak ikinci yarıda Rizespor dominasyonu gördük. Trabzonspor'un ilk 11'ine aday 11 futbolcusu var. A planı sıkıntılı, seçeneği olmadığı için bir B planı uygulamakta da çok zorlanıyor.
Oyuncular fiziksel anlamda iyi durumda değil, özellikle son 20 dakikada oyundan çok düşüyor.
Ve artık Trabzonspor'un bu zaafını diğer tüm takımlar biliyor.
Peki ne yapmalı? Açıkçası bu sezona dair bir Avrupa ve Türkiye Kupası dışında hedef kalmadı. Sabır ve kahırın buluştuğu dönem yaşanıyor.
Aklı selim hareket ederek sahadaki deyim ile doğru pozisyon almaktan başka çare kalmadı.

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