Sorun yaratan değil, sorun çözen

BU dizilim, bu oyun geçen hafta olsaydı, nasıl bir sonuçla karşılaşırdık" sorusuna asla doğru cevabı bulamayacağız belki ama özellikle Trezeguet'in iki haftalık performansına baktığımızda bize bazı işaretler veriyor elbette!

Bir ya da iki oyuncu, oyunun bütününe etki edebilir mi? Evet! Bir ya da iki oyuncu sahadaki sorunlarını çözebilir mi? Evet! Trabzonspor'un geçen sezon sahada sorununu çözen, sonuca doğrudan etki eden 7-8 oyuncusu varken bu sezon bu sayı 2 ya da 3'e kadar düştü.



SÜPER 3'LÜ OYUNA HÜKMETTİ

Bu düşüş oyundan mı yoksa oyuncudan mı kaynaklı onun da cevabını net bir şekilde veremeyeceğiz maalesef… Ancak dün akşam gördük ki, halen daha gelecek sezonun maçlarını oynayan Trabzonspor'da üç oyuncu, oyunun bütününe etki ederken yanındaki arkadaşlarına da büyük katkı sağlayabiliyor.

Tabi ki Trezeguet, Abdülkadir ve Gomez'den bahsediyoruz… Bordo Mavililer, dün akşam bu üçlüyle oyunun geneline hükmetti. Zaman zaman beklerin de hücuma katkı verdiğini görsek de halen daha savunma ve orta sahadaki sıkıntılar sürüyor.

Trabzonspor'da en çok dikkat kesilmesi gereken isimlerden biri Arif diğeri de Vişça'ydı. Altyapının ürünü Arif, oynadıkça kendini geliştiriyor ama hem kanat oyuncusuyla oyun kurma hem de savunma tarafını daha da geliştirmesi gerekiyor. Sakatlıktan dönen Vişça ise bu performansıyla takıma katkı sağlamanın çok uzağında.

Yeni yönetim yeni hoca gelecek sezonlar için yeni umutlar… Trabzonspor kesinlikle en az hatayla doğru yapılanmalı. Çünkü köprüden önce son çıkışta!



"Yeni yönetim yeni hoca gelecek sezonlar için yeni umutlar… Trabzonspor kesinlikle en az hatayla doğru yapılanmalı."