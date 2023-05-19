Bir ‘es’ verseydi

EN iyiyi ve en kötüyü görmek için çok uzağa gitmemeliyiz değil mi? Trabzonspor'u analiz edeceksek, şampiyonluk sezonu ile şimdiki zamana bakmamız yeterli olacaktır değil mi? Sancılı dönem camiaya kızılcık şerbeti içirse de teknik adam değişikliğiyle 'umutlarını' gelecek sezona taşıdı Trabzonspor!

Fenerbahçe için şampiyonluk hayalini devam ettirme, Trabzonspor için ise belki de 'sezonu kurtarma' karşılaşmasıydı.

Bjelica, denemelerine elbette devam etmeliydi ancak bu maç değildi. Takımında iki orijinal sol kanat oyuncusu varken kenarda oturtmak ne kadar yanlış ise orta sahaya Doğucan'ı sağ beke Vişça'yı koymak bir o kadar yanlıştı!

İDEAL 11 ÇIKABİLİRDİ

Kaldı ki Trabzonspor ilk yarının son 20 dakikasında kurduğu baskıyla gol ya da golleri bulabilirdi fakat bitirici ve tamamlayıcı özelliğe sahip oyuncularının yedek kulübesinde değil sahada yer alması şartıyla… Trezeguet'in girmesiyle sol kanattan doğru bir oyun kurulumu sağlanması, eleştirilerimizi destekleyen gerçeklerden sadece birisiydi.

Bjelica'dan mental olarak bitmiş bu oyuncu grubu üzerinden şapkadan tavşan çıkartmasını beklemiyoruz.

Gelecek sezona dair oynadığı maçlarda sadece bu karşılaşma özelinde bir 'es' verebilir ve ideal 11'i sahaya sürebilirdi. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon nasıl yapılanması gerektiğine dair işaretleri artık görüyoruz.

Bu takımın yeniden yıkılıp yapılması mali açıdan çok büyük yaralar açabilir.

Ama en az hasarla en doğru planlama yapılmak zorunda. Camia, sahada mücadele eden ve bir oyun ortaya koyan takım görsün yeter ki!